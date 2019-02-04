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Общество

В Кыргызстане отметят столетие Турдакуна Усубалиева

Сооронбай Жээнбеков подписал указ о праздновании в 2019 году 100-летия со дня рождения государственного и политического деятеля КР Турдакуна Усубалиева. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Уточняется, что будет образован организационный комитет по подготовке и проведению празднования мероприятия, а также разработан и утвержден план подготовки и проведения мероприятия на высоком национальном уровне.

Напомним, депутат Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков предложил переименовать улицы Киевскую в Бишкеке и Ленина в Нарыне в улицы имени выдающегося государственного деятеля. Фонд Турдакуна Усубалиева выступил категорически против инициативы.
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