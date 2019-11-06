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Общество

100-летие Турдакуна Усубалиева. Семь малоизвестных фактов из детства и юношества

Фото из личного архива семьи Усубалиевых. Турдакун Усубалиев

Сегодня Кыргызстан отмечает 100-летие со дня рождения бывшего первого секретаря ЦК Компартии Киргизской ССР и видного политического деятеля Турдакуна Усубалиева. Почти четверть века он возглавлял республику — самый долгий период в истории Кыргызстана. Ступени его партийной работы, достижения в политике широко известны. О детстве, юношестве и годах учебы в Москве кыргызстанцы мало что знают.

24.kg собрало интересные факты о жизни Усубалиева, проштудировав его воспоминания и поговорив с дочерью Бермет.

1Мазанка с заклеенным окном

Турдакун Усубалиев родился в семье крестьянина 6 ноября 1919 года в селе Кочкор Нарынской области. В своих воспоминаниях он пишет о тяжелой жизни сельчан. Зимой они жили в мазанке, построенной путем ашара.

из личного архива семьи Усубалиевых
Фото из личного архива семьи Усубалиевых. Турдакун Усубалиев с родителями Усубалы и Рапией, супругой Кульжаке и сыновьями Сыргаком и Есенкулом

«У нее не было фундамента, стены, стоящие прямо на земле, были сложены из глины и глиной же обмазаны», — вспоминал он.

Вместо окон был небольшой проем на восточной стене — сюда по утрам в наше темное жилище заглядывало солнце.

из воспоминаний Турдакуна Усубалиева

«Стекла в нем не было, отец заклеивал наше единственное «окно» прозрачной желтоватой бумагой. Она днем пропускала свет, и это казалось нам необыкновенным», — писал Турдакун Усубалиев.

2Отца грамоте учил

из личного архива семьи Усубалиевых
Фото из личного архива семьи Усубалиевых. Турдакун Усубалиев со своим отцом Усубалы

Отец Турдакуна Усубалиева — Усубалы Кененсариев — был неграмотным. Но, несмотря на это, его выбрали председателем колхоза. Аксакал столкнулся с серьезной проблемой — ему надо было подписывать финансовые чеки по взаиморасчетам с Госбанком, а он не умел ни читать, ни писать... Тогда он обратился с просьбой к сыну научить хотя бы ставить две-три буквы.

Мы долго тренировались. Наконец-то отец научился чертить первую букву имени дедушки: «К» — Кененсары.

из воспоминаний Турдакуна Усубалиева.

Но и после этого, получив документы от бухгалтера, он ехал к сыну в школу, чтобы тот прочитал ему, что написано.

3Патефон в подарок родителям

из личного архива семьи Усубалиевых
Фото из личного архива семьи Усубалиевых. Турдакун Усубалиев с мамой Рапией

Во время учебы в Киргизском государственном учительском институте Турдакун Усубалиев стал одним из шестерых кыргызстанцев — лауреатов Сталинской стипендии. Ее размер составлял 500 рублей против 40 обычной. Первую стипендию выплатили сразу за год — огромная сумма денег.

По воспоминаниям Турдакуна Усубалиева, когда поехал домой на каникулы, то привез подарки матери, отцу и сестрам — купил патефон с несколькими пластинками записей песен киргизских артистов.

Надо было видеть лица ребят нашего аила: они были потрясены удивительной диковинкой. Патефон заводили без конца.

из воспоминаний Турдакуна Усубалиева.

4С супругой познакомился в Москве

из личного архива семьи Усубалиевых
Фото из личного архива семьи Усубалиевых. Турдакун Усубалиев с супругой Кульжаке

С супругой Кульжаке Турдакун Усубалиев познакомился во время учебы в Высшей партийной школе. В столицу СССР будущий первый секретарь приехал в 1943 году.

Вместе с ним учились еще двое известных кыргызстанцев — Кулуйпа Кондучалова, ставшая министром культуры, а также Асылбек Алтымышбаев — академик и вице-президент Академии наук КР ССР.

Бермет Усубалиева вспоминает, что с московскими сокурсниками отца связывали добрые, дружеские отношения.

5Любимая песня – «Эсимде»

из личного архива семьи Усубалиевых
Фото из личного архива семьи Усубалиевых. Слушатели высшей партийной школы из Киргизской ССР. Турдакун Усубалиев в верхнем ряду крайний справа.

Турдакун Усубалиев любил слушать музыку, у него была большая фонотека: Бетховен, Моцарт, Россини, Верди, Масканьи, Леанковалло, Пуччини... К классической музыке он пристрастился во время своего московского периода.

«До приезда в Москву наши понятия и знания об искусстве состояли из тех, что были почерпнуты в республике. Мы слушали наигрыши на комузах, исполнение кыргызских песен такими талантливыми артистами, как Абдылас Малдыбаев, Анвар Куттубаева, Сайра Кийизбаева, и другими, а также выступления акынов-комузистов», — из воспоминаний Турдакуна Усубалиева.

Когда собирались гости, они часто пели песню «Эсимде» Атая Огонбаева. Это была их любимая песня, тех, кто учился в партшколе.

Бермет Усубалиева

В Москве чета Усубалиевых посещала театры, где познакомилась с лучшими произведениями мирового оперного и балетного искусства.

«Папа очень хорошо танцевал, я видела, как они с мамой вальсировали», — вспоминает Бермет Усубалиева.

6Хобби - чтение и прогулки

из личного архива семьи Усубалиевых
Фото из личного архива семьи Усубалиевых. Турдакун Усубалиев подписывает один из томов своих воспоминаний

Одним из хобби первого секретаря ЦК Компартии Киргизии было чтение. В наследство детям он оставил огромную библиотеку.

«Он покупал книги не для того, чтобы поставить на полку, а читал от корки до корки. В большинстве книг сохранились его пометки ручкой. Он и нам привил любовь к чтению», — рассказала Бермет Усубалиева.

Кроме того, Турдакун Усубалиев любил длинные пешие прогулки.

«Мы всегда удивлялись: человек целый день работал, казалось, должен прийти домой и лечь отдохнуть. Но нет, он задавал себе тонус и проходил определенное количество километров. Гулял по бульвару Дзержинского, по территории резиденции. Очень любил плавать», — вспоминает Бермет Усубалиева.

7Что в имени сокрыто

из личного архива семьи Усубалиевых
Фото из личного архива семьи Усубалиевых. Турдакун Усубалиев с отцом, сестрой и внуками

В 90-е годы стали обсуждать имя первого секретаря: в нем углядели уйгурские корни.

На самом деле, как отмечает его дочь Бермет, смысловое значение имени — пожелание жить.

«У бабушки с дедушкой было около 12 детей. Но выжило только трое. Времена такие были. Когда родился папа, ему дали имя Турдакун, если перевести по смыслу — будь живым. У уйгуров есть похожее имя. Но звучит оно Турдахун», — отметила она.
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