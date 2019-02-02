Военнослужащие авиабазы «Кант» помогли продуктами и одеждой семье матери-героини

Военнослужащие авиабазы «Кант» передали продукты питания и одежду семье матери-героини Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба авиабазы.

Женщина воспитывает девять детей, младшему из которых всего одиннадцать месяцев.

Статут ордена и его описание были утверждены 10 июля 1996 года указом президента Кыргызстана. Орденом «Мать-героиня» награждают матерей, имеющих и полноценно воспитавших десять и более детей по достижении десятым ребенком семи лет и при живых остальных детях; матерей, дети которых удостоились высшей степени отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры».