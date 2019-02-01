Дело Икрамжана Илмиянова. ГКНБ о проведении плановых следственных мероприятий

Уголовное дело по факту мошенничества находится на стадии расследования. Все необходимые следственные мероприятия, в том числе с подозреваемым Икрамжаном Илмияновым, проводятся строго при соблюдении всех процессуальных норм. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Государственного комитета национальной безопасности.

«В настоящее время расследование продолжается», — отмечают в ГКНБ. По данным пресс-центра, Икрамжан Илмиянов сотрудничает со следствием.

Ранее адвокат бывшего советника Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев сообщал, что Икрамжана Илмиянова с момента задержания допросили только один раз.

Срок содержания под стражей Икрамжану Илмиянову суд продлил до 28 марта.

Икрамжана Илмиянова обвиняют в получении $150 тысяч от предприятия «Дизель комплект» в качестве вознаграждения и так называемой спонсорской помощи во время президентских выборов в 2017 году. Его водворили в СИЗО ГКНБ и предъявили обвинение в мошенничестве.