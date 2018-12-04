Продюсеру фильма «Делбирим» угрожали из-за участия в нем узбекских актеров

В Узбекистане критика за совместную работу узбекских актеров с кыргызстанскими актрисами в фильме «Делбирим» утихла после его премьеры. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил народный артист Узбекистана Матьякуб Матчанов.
«Вы увидите только хороший творческий проект двух народов. Великий писатель Чингиз Айтматов не писал об одном народе, он писал обо всех нас», — отметил Матьякуб Матчанов.
«Кыргызские джигиты наших актрис ревновали. Мне писали и звонили с угрозами. Надеюсь, что ответы на свои вопросы они найдут в ленте и смогут оценить творчество», — заявила она.
Презентация фильма в Бишкеке пройдет сегодня. В Узбекистане картину показали 16 ноября.
Сценарий «Делбирима» написан на основе повести Чингиза Айтматова «Тополек мой в красной косынке».