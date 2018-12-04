Главную героиню фильма «Делбирим» в Ташкенте выбрали лучшей актрисой 2018 года

Главную героиню кыргызско-узбекского фильма «Делбирим» Мадину Талипбек в Ташкенте выбрали лучшей актрисой 2018 года. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил народный артист Узбекистана Матьякуб Матчанов.

«Мадина Талипбек блестяще сыграла роль Асель в фильме. В Узбекистане хорошо оценили ее работу», — сказал он.

Презентация фильма в Бишкеке пройдет сегодня. В Узбекистане картину показали 16 ноября.

Лента снята при поддержке президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и студии «Узбекфильм» по произведению Чингиза Айтматова «Тополек мой в красной косынке». В съемках задействованы известные актеры из Кыргызстана и Узбекистана. Эпизоды снимали в Ташкенте и Намангане, а также в Балыкчи.