12:38
USD 69.84
EUR 79.41
RUB 1.05
Общество

Главную героиню фильма «Делбирим» в Ташкенте выбрали лучшей актрисой 2018 года

Главную героиню кыргызско-узбекского фильма «Делбирим» Мадину Талипбек в Ташкенте выбрали лучшей актрисой 2018 года. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил народный артист Узбекистана Матьякуб Матчанов.

«Мадина Талипбек блестяще сыграла роль Асель в фильме. В Узбекистане хорошо оценили ее работу», — сказал он.

Презентация фильма в Бишкеке пройдет сегодня. В Узбекистане картину показали 16 ноября.

Лента снята при поддержке президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и студии «Узбекфильм» по  произведению Чингиза Айтматова «Тополек мой в красной косынке». В съемках задействованы известные актеры из Кыргызстана и Узбекистана. Эпизоды снимали в Ташкенте и Намангане, а также в Балыкчи.
Ссылка:
просмотров: 789
Версия для печати
Материалы по теме
Продюсеру фильма «Делбирим» угрожали из-за участия в нем узбекских актеров
О семейной истории Чингиза Айтматова в Оше рассказал президент Кыргызстана
В Екатеринбурге открылась выставка, посвященная творчеству Чингиза Айтматова
К юбилею Чингиза Айтматова Нацбанк выпустил новую коллекционную монету
В Бишкеке провели турнир по стрельбе из лука в честь 90-летия Чингиза Айтматова
На родине Шекспира. В Великобритании прошли «Айтматовские чтения»
Сооронбай Жээнбеков еще раз напомнил миру о наследии Чингиза Айтматова
Скульптуру Чингиза Айтматова хотят подарить Кыргызстану
Британский парламент посвятит заседание 90-летию Чингиза Айтматова
К 90-летию Айтматова. В Азербайджане состоялась премьера спектакля «Манкурт»
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Пример для подражания. Популярный певец Мирбек Атабеков провел той без устуканов Пример для подражания. Популярный певец Мирбек Атабеков провел той без устуканов
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается похолодание Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается похолодание
Неделя-24. Наступление на&nbsp;Алмазбека Атамбаева и&nbsp;откровения экс-пиарщика СДПК Неделя-24. Наступление на Алмазбека Атамбаева и откровения экс-пиарщика СДПК
Бизнес
ЭКО. Новейшие достижения ЭКО. Новейшие достижения
Открытое обращение отечественных нефтетрейдеров к&nbsp;президенту Кыргызстана Открытое обращение отечественных нефтетрейдеров к президенту Кыргызстана
Хотите стать обладателем номера 0508888888 или 0509999999? Хотите стать обладателем номера 0508888888 или 0509999999?
Три авиакомпании лидируют в&nbsp;онлайн-голосовании на&nbsp;лучшего авиаперевозчика Три авиакомпании лидируют в онлайн-голосовании на лучшего авиаперевозчика