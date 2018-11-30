Адвокат Кубанычбека Кулматова вновь обвинил следователей ГКНБ в нарушении УПК

Адвокат экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова Сергей Слесарев обвинил следователей ГКНБ в нарушении УПК и подготовил заявление в суд. Об этом он сообщил 24.kg.

По словам юриста, по делу его подзащитного назначили ряд экспертиз. «Вроде, обычная процедура, но загвоздка в том, что экспертизы назначили по совершенно другому делу, не имеющему к Кубанычбеку Кулматову никакого отношения. Речь о деятельности ОГУКС. Но управление капитального строительства мэрии столицы следователи собираются проверить за то время, когда мой подзащитный не возглавлял муниципалитет. Это явное нарушение, я обжалую его в суде», — сказал Сергей Слесарев.

Кубанычбека Кулматова обвиняют в коррупции. По версии следствия, в 2014 году он, будучи градоначальником, незаконно использовал грантовые средства в $2 миллиона для строительства двух школ. Кроме того, его обвиняют в подделке паспорта. В ГКНБ утверждают, что экс-мэр Бишкека стал гражданином Кыргызстана незаконно. Он оставлен под стражей до 31 декабря.