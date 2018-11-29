30 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Востокэлектро».
1Бишкек
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Восточный
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жилмассивы «Кок-Джар» (улицы Ой-Терскен, переулок Конорчок), «Ак-Бата», «Дордой»
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9.30
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18.00
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отрезки улиц Медерова, Юнусалиева, Матросова, Скрябина, Найманбаева, переулок Елецкий
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9.00
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11.00
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Западный
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отрезки улиц Токтогула, Тыныстанова, Абая, Медерова, Орловской, бульвара Эркиндик
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9.30
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18.00
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жилмассив «Ак-Орго» (улицы Камбаркан, Кырк Чоро, Молдо Нияз, Казыбек), отрезки улиц Киевской, Тоголока Молдо, Сыдыкова, Токтогула
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9.30
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17.00
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отрезки улиц Кожобергенова, Мусульманкулова, Медерова, Радищева, Тыныстанова, Скрябина
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9.00
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18.00
2Чуйская область
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Аламединский
|село Кок-Джар (улицы Майрам, Кыял, Карагул Акмат, Мадиева, Конур Осмон, Эгинбаева, Матыева, Бишкек, Нурманбетова, Апышбаева, Кумушалиевой, Кыдыкеевой, Куйуковой, Кийизбаевой, жилмассив «Тёрт-Кель»),
село Арашан (улицы Бектембаева, Проектируемая, Новостройка, Сатыбекова, Сааданбекова),
село Мыкан (улица Линейная),
село Ленинское (улица Алма-Атинская, переулок Южный),
села Виноградное, Полевое,
село Малиновка (улицы Малиновая, Подгорная)
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9.00
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17.00
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Сокулукский
|село Военно-Антоновка (улицы Ала-Арчинская, Пионерская, Пушкина, Фрунзе),
село Сокулук (улицы Ала-Арчинская, Пионерская, Ленина, Кайназаровой),
село Новопавловка (улицы Репина, Школьная),
село Джаны-Пахта (улицы Атбашинская, Западная)
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9.00
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17.00
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Московский
|село Беловодское (переулок Комсомольский),
село Сретенка (улицы Ленина, Центральная),
село Ак-Суу (плодопитомник)
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9.00
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17.00
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Жайылский
|город Кара-Балта (улица Садовая),
село Петропавловка (улицы Ключевая, Краснооктябрьская)
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8.30
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17.00
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Кантский
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город Кант (отрезки улиц Молодежной, Буслаева, Центральной, Московской, Гагарина, РТС)
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9.00
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17.00
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Чуйский
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село Чуй (улицы Ибраимова, Советская, Жантаева, Новая, Береговая, Ломоносова, Зеленая)
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14.00
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17.00
3Иссык-Кульская область
- 8.00-17.00 — села Сары-Добо, Кен-Суу, Михайловка, Корумду, Темир-Канат, Джер-Уй, Кок-Сай, город Каракол (улицы Октябрьская/Туманова, Каральково/Жакыпова, Коенкозова /Кадырова, Айни/Кадырова, Карасаева/Кадырова, Кирова/Кутманалиева, Абдрахманова/Крутикова, Туманова/Каралькова, Кадырова/Кирова, Крутикова/Ленком, Ленком/Салиева, Кутманалиева/Ахумбаева, Кутманалиева/ Тельмана, Кучуков, Масалиева и село Жолголот.