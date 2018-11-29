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Общество

30 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Востокэлектро».

1Бишкек

Восточный

жилмассивы «Кок-Джар» (улицы Ой-Терскен, переулок Конорчок), «Ак-Бата», «Дордой»

9.30

18.00

отрезки улиц Медерова, Юнусалиева, Матросова, Скрябина, Найманбаева, переулок Елецкий

9.00

11.00

Западный

отрезки улиц Токтогула, Тыныстанова, Абая, Медерова, Орловской, бульвара Эркиндик

9.30

18.00

жилмассив «Ак-Орго» (улицы Камбаркан, Кырк Чоро, Молдо Нияз, Казыбек), отрезки улиц Киевской, Тоголока Молдо, Сыдыкова, Токтогула

9.30

17.00

отрезки улиц Кожобергенова, Мусульманкулова, Медерова, Радищева, Тыныстанова, Скрябина

9.00

18.00

2Чуйская область

Аламединский

 село Кок-Джар (улицы Майрам, Кыял, Карагул Акмат, Мадиева, Конур Осмон, Эгинбаева, Матыева, Бишкек, Нурманбетова, Апышбаева, Кумушалиевой, Кыдыкеевой, Куйуковой, Кийизбаевой, жилмассив «Тёрт-Кель»),
село Арашан (улицы Бектембаева, Проектируемая, Новостройка, Сатыбекова, Сааданбекова),
село Мыкан (улица Линейная),
село Ленинское (улица Алма-Атинская, переулок Южный),
села Виноградное, Полевое,
село Малиновка (улицы Малиновая, Подгорная)

9.00

17.00

Сокулукский

 село Военно-Антоновка (улицы Ала-Арчинская, Пионерская, Пушкина, Фрунзе),
село Сокулук (улицы Ала-Арчинская, Пионерская, Ленина, Кайназаровой),
село Новопавловка (улицы Репина, Школьная),
село Джаны-Пахта (улицы Атбашинская, Западная)

9.00

17.00

Московский

 село Беловодское (переулок Комсомольский),
село Сретенка (улицы Ленина, Центральная),
село Ак-Суу (плодопитомник)

9.00

17.00

Жайылский

 город Кара-Балта (улица Садовая),
село Петропавловка (улицы Ключевая, Краснооктябрьская)

8.30

17.00

Кантский

город Кант (отрезки улиц Молодежной, Буслаева, Центральной, Московской, Гагарина, РТС)

9.00

17.00

Чуйский

село Чуй (улицы Ибраимова, Советская, Жантаева, Новая, Береговая, Ломоносова, Зеленая)

14.00

17.00

3Иссык-Кульская область

  • 8.00-17.00 — села Сары-Добо, Кен-Суу, Михайловка, Корумду, Темир-Канат, Джер-Уй, Кок-Сай, город Каракол (улицы Октябрьская/Туманова, Каральково/Жакыпова, Коенкозова /Кадырова, Айни/Кадырова, Карасаева/Кадырова, Кирова/Кутманалиева, Абдрахманова/Крутикова, Туманова/Каралькова, Кадырова/Кирова, Крутикова/Ленком, Ленком/Салиева, Кутманалиева/Ахумбаева, Кутманалиева/ Тельмана, Кучуков, Масалиева и село Жолголот.
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