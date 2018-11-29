Авария на ТЭЦ. Специалисты готовность теплоцентрали к зиме не проверили

В Первомайском районном суде Бишкека проходит слушание по первому из четырех уголовных дел, возбужденных ГКНБ по аварии на столичной ТЭЦ.

На скамье подсудимых семь бывших топ-менеджеров энергосектора, включая экс-главу Нацэнергохолдинга Айбека Калиева. Допрашивают свидетелей.

Начальник Управления генерации и передачи энергии Нацэнергохолдинга Таалайбек Байгазиев рассказал, что ТЭЦ Бишкека была готова к отопительному сезону 2017-2018 годы, а в аварии виноват обслуживающий персонал. Рабочие, которые были заняты в цехах, не проверили оборудование.

В суде выяснилось, и Таалайбек Байгазиев это подтвердил, что его управление ТЭЦ не проверяло, потому как его и его заместителей откомандировали в Иссык-Кульскую и Нарынскую области для проверки избирательных участков по выборам президента-2017.

Гособвинители поинтересовались, как получилось, что ведущие эксперты, не проверив ТЭЦ, доложили о готовности теплоцентрали к отопительному сезону.

«Не могут два человека такой огромный и технически сложный объект проверить. Я был на ТЭЦ в июле 2017 года, но только в модернизированной части», — рассказал Таалайбек Байгазиев. Он добавил, что для установления причины аварии прибыли эксперты из России. Кто их пригласил и на каком основании, свидетель не знает.

По обвинению в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека под арестом находятся также два бывших премьер-министра — Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев — и депутат парламента Осмонбек Артыкбаев.