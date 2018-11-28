Скандал в «Акнете». Абонентам ехать за перерасчетом в офисы компании не придется

Абонентам ехать за перерасчетом в офисы ОсОО «Акнет» не придется. Об этом 24.kg сообщили в компании.
перебои при предоставлении телесигнала и интернет-связи с 22 по 25 ноября, когда руководство ОсОО сообщило о рейдерском захвате, необходимо личное присутствие.
В «Акнете» утверждают, что достаточно позвонить в центр технической поддержки или направить сообщение по любому из каналов связи ОсОО, включая WhatsApp, с указанием лицевого счета, ФИО и попросить вычесть оплату за дни, когда были сбои.
В компании уведомили, что также, если абонент с 22 по 25 ноября отсутствовал дома и не уверен, что у него не было интернета и телевидения, он может попросить оператора проверить по IP-адресу, были ли сбои, и в этом случае также просить перерасчет.