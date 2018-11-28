Скандал в «Акнете». Абонентам ехать за перерасчетом в офисы компании не придется

Абонентам ехать за перерасчетом в офисы ОсОО «Акнет» не придется. Об этом 24.kg сообщили в компании.

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перебои при предоставлении телесигнала и интернет-связи с 22 по 25 ноября, когда руководство ОсОО сообщило о





По данным call-центра, при рассылке произошла ошибка, и оператор неверно уведомил пользователей провайдера, сообщив, что для того, чтобы произвести перерасчет за рейдерском захвате , необходимо личное присутствие.

В «Акнете» утверждают, что достаточно позвонить в центр технической поддержки или направить сообщение по любому из каналов связи ОсОО, включая WhatsApp, с указанием лицевого счета, ФИО и попросить вычесть оплату за дни, когда были сбои.

В компании уведомили, что также, если абонент с 22 по 25 ноября отсутствовал дома и не уверен, что у него не было интернета и телевидения, он может попросить оператора проверить по IP-адресу, были ли сбои, и в этом случае также просить перерасчет.