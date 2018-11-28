23:26
USD 69.85
EUR 79.02
RUB 1.05
Общество

Скандал в «Акнете». Абонентам ехать за перерасчетом в офисы компании не придется

Абонентам ехать за перерасчетом в офисы ОсОО «Акнет» не придется. Об этом 24.kg сообщили в компании. 

Читайте по теме
Скандал в «Акнете». Компания обещает перерасчет абонентам за перебои в работе
По данным call-центра, при рассылке произошла ошибка, и оператор неверно уведомил пользователей провайдера, сообщив, что для того, чтобы произвести перерасчет за перебои при предоставлении телесигнала и интернет-связи с 22 по 25 ноября, когда руководство ОсОО сообщило о рейдерском захвате, необходимо личное присутствие. 

В «Акнете» утверждают, что достаточно позвонить в центр технической поддержки или направить сообщение по любому из каналов связи ОсОО, включая WhatsApp, с указанием лицевого счета, ФИО и попросить вычесть оплату за дни, когда были сбои.

В компании уведомили, что также, если абонент с 22 по 25 ноября отсутствовал дома и не уверен, что у него не было интернета и телевидения, он может попросить оператора проверить по IP-адресу, были ли сбои, и в этом случае также просить перерасчет.
Ссылка:
просмотров: 191
Версия для печати
Материалы по теме
Скандал в «Акнете». Юрист компании заявляет о незаконности обысков
Скандал в «Акнете». ГСБЭП просит абонентов не поддаваться на провокации
Скандал в «Акнете». Один из учредителей — Кубан Ажимудинов — исчез
Скандал в «Акнете». Что известно о владельцах компании
«Акнет» никто не захватывал. В ГСБЭП разъяснили ситуацию с компанией
В «Акнете» продолжается обыск, в компании изымают документы
Соучредитель «Акнета» рассказал, почему компанию проверяют сотрудники Финпола
Интернет-провайдер «Акнет» заявил о рейдерском захвате. На месте работает ГСБЭП
«Акнет» отключили от внешнего интернет-канала
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Экс-мэру Бишкека Албеку Ибраимову предъявили окончательное обвинение Экс-мэру Бишкека Албеку Ибраимову предъявили окончательное обвинение
Пример для подражания. Популярный певец Мирбек Атабеков провел той без устуканов Пример для подражания. Популярный певец Мирбек Атабеков провел той без устуканов
В&nbsp;Бишкеке задержали Александра Рябушкина В Бишкеке задержали Александра Рябушкина
Бизнес
Оплачивайте более 300 услуг в&nbsp;терминалах MegaCom Оплачивайте более 300 услуг в терминалах MegaCom
Осталось 2&nbsp;дня, чтобы получить до&nbsp;5&nbsp;700 сомов в&nbsp;магазинах O!Store Осталось 2 дня, чтобы получить до 5 700 сомов в магазинах O!Store
Горнодобывающая отрасль просит поддержки правительства Горнодобывающая отрасль просит поддержки правительства
Школьники узнают, как обезопасить себя в&nbsp;интернете и&nbsp;бороться с&nbsp;мошенничеством Школьники узнают, как обезопасить себя в интернете и бороться с мошенничеством