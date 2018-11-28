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Общество

Скандал в «Акнете». Компания обещает перерасчет абонентам за перебои в работе

Компания «Акнет» обещает абонентам сделать перерасчет за перебои при предоставлении телесигнала и интернет-связи с 22 по 25 ноября, когда руководство ОсОО уведомило о рейдерском захвате.

По словам пользователей «Акнета», сегодня они получили рассылку от провайдера о перерасчете. Но для этого следует приехать в офис компании. Пользователи соцсетей возмущены.

В самом «Акнете» 24.kg подтвердили, что абонентам действительно до конца месяца следует обратиться в офис и написать заявление, указав номер договора и IP-адрес. Почему это нельзя сделать дистанционно, в компании не уточнили, но добавили, что если специалисты установят, что в указанные дни (с 22 по 25 ноября) у пользователя действительно были перебои с телевещанием и интернетом, он заплатит по новой утвержденной тарифной сетке. В компании отмечают, что оплату можно будет произвести на месте в офисах через установленные терминалы. 
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