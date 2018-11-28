Богатые и молодые. Десять самых высокооплачиваемых знаменитостей до 30 лет

Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых знаменитостей в возрасте до 30 лет. Лидером стала американская модель Кайли Дженнер, младшая сестра Ким Кардашьян, сообщило РБК.
1Кайли Дженнер, модель, США
Возраст — 21 год. Годовой доход — $166,5 миллиона. Основной источник дохода — собственная линия косметики Kylie Cosmetics.
2Эд Ширан, музыкант, Великобритания
Возраст — 27 лет. Годовой доход — $110 миллионов. Основной источник дохода — всемирное турне, стримы композиций.
3Неймар, футболист, Бразилия
Возраст — 26 лет. Годовой доход — $90 миллионов. Основной источник дохода — контракт с французским футбольным клубом «Пари Сен-Жермен», рекламное сотрудничество с рядом компаний, включая Nike и Red Bull.
4Тейлор Свифт, певица, США
Возраст — 28 лет. Годовой доход — $80 миллионов. Основной источник дохода — продажи альбома Reputation и одноименный тур.
5TheWeeknd, музыкант, Канада
Возраст — 28 лет. Годовой доход — $57 миллионов. Основной источник дохода — концертный тур, стримы композиций, рекламные контракты с H&M, Puma и Bacardi.
6Джеймс Харден, баскетболист, США
Возраст — 29 лет. Годовой доход — $46,4 миллиона. Основной источник дохода — контракт с баскетбольным клубом «Хьюстон Рокетс», а также роялти и бонусы от рекламного сотрудничества с Adidas.
7Дрю Таггарт, музыкант, США
8Канело Альварес, боксер, Мексика
Возраст — 28 лет. Годовой доход — $44,5 миллиона. Основной источник дохода — гонорары за бои.
9Дерек Карр, игрок в американский футбол, США
Возраст — 27 лет. Годовой доход — $42,1 миллиона. Основной источник дохода — контракт с клубом «Окленд Рейдерс».
10Джордан Спит, гольфист, США
Возраст — 25 лет. Годовой доход — $41,2 миллиона. Основной источник дохода — премия за победу в чемпионате British Open 2017, рекламные контракты с различными компаниями, среди которых Coca-Cola и Rolex.