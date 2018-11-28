Богатые и молодые. Десять самых высокооплачиваемых знаменитостей до 30 лет

Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых знаменитостей в возрасте до 30 лет. Лидером стала американская модель Кайли Дженнер, младшая сестра Ким Кардашьян, сообщило РБК.

1Кайли Дженнер, модель, США

Фото Evan Agostini/AP

Возраст — 21 год. Годовой доход — $166,5 миллиона. Основной источник дохода — собственная линия косметики Kylie Cosmetics.

2Эд Ширан, музыкант, Великобритания

Фото Zuma/ТАСС

Возраст — 27 лет. Годовой доход — $110 миллионов. Основной источник дохода — всемирное турне, стримы композиций.

3Неймар, футболист, Бразилия

Фото Christian Hartmann/Reuters

Возраст — 26 лет. Годовой доход — $90 миллионов. Основной источник дохода — контракт с французским футбольным клубом «Пари Сен-Жермен», рекламное сотрудничество с рядом компаний, включая Nike и Red Bull.

4Тейлор Свифт, певица, США

Фото Danny Moloshok/Reuters

Возраст — 28 лет. Годовой доход — $80 миллионов. Основной источник дохода — продажи альбома Reputation и одноименный тур.

5 TheWeeknd, музыкант, Канада

Фото Scott Roth/AP

Возраст — 28 лет. Годовой доход — $57 миллионов. Основной источник дохода — концертный тур, стримы композиций, рекламные контракты с H&M, Puma и Bacardi.

6Джеймс Харден, баскетболист, США

Фото David Richard-USA TODAY Sports/Reuters

Возраст — 29 лет. Годовой доход — $46,4 миллиона. Основной источник дохода — контракт с баскетбольным клубом «Хьюстон Рокетс», а также роялти и бонусы от рекламного сотрудничества с Adidas.

7Дрю Таггарт, музыкант, США

Фото Kristin Callahan/Zuma/ТАСС

Возраст — 28 лет. Годовой доход — $45,5 миллиона. Основной источник дохода — выступления и DJ-сеты в составе дуэта The Chainsmokers.

8Канело Альварес, боксер, Мексика

Фото Reed Saxon/AP

Возраст — 28 лет. Годовой доход — $44,5 миллиона. Основной источник дохода — гонорары за бои.

9Дерек Карр, игрок в американский футбол, США

Фото Gail Burton/AP

Возраст — 27 лет. Годовой доход — $42,1 миллиона. Основной источник дохода — контракт с клубом «Окленд Рейдерс».

10Джордан Спит, гольфист, США

Фото Jason Cairnduff/Reuters

Возраст — 25 лет. Годовой доход — $41,2 миллиона. Основной источник дохода — премия за победу в чемпионате British Open 2017, рекламные контракты с различными компаниями, среди которых Coca-Cola и Rolex.