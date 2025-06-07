Forbes определил самую богатую женщину США, и это не Ким Кардашьян

Диана Хендрикс стала самой богатой женщиной в США по версии Forbes.

Фото СМИ. Диана Хендрикс стала самой богатой женщиной в США по версии Forbes

Состояние 78-летней владелицы строительной компании ABC Supply оценивается в $22,3 миллиарда. Она удерживает лидерство в ежегодном списке уже не первый год.

На втором месте Джуди Фолкнер ($7,8 миллиарда). Она генеральный директор и основатель компании по разработке программного обеспечения для здравоохранения Epic Systems.

На третьем месте оказалась соучредитель Little Caesars Pizza Мариан Ильич ($6,9 миллиарда).

В двадцатке списка есть телеведущая Опра Уинфри ($3,1 миллиарда), а также модель и предприниматель Ким Кардашьян ($1,7 миллиарда). На 21-й строчке находится певица Тейлор Свифт ($1,6 миллиарда).

На 35-м — певица Рианна ($1 миллиард), на 42-м — Мадонна ($850 миллионов), на 45-м — Бейонсе ($780 миллионов), на 48-м — Селена Гомес ($700 миллионов).