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Общество

Forbes представил первый рейтинг самых высокооплачиваемых видеоблогеров рунета

Рейтинг российских блогеров, зарабатывающих на рекламе в YouTube, возглавили создатели шоу «Что было дальше?» Forbes подсчитал, пишет Meduza.io, что суммарно авторы проекта, выходящего на канале LABELCOM, с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020-го заработали на рекламе $3,55 миллиона.

Помимо «Что было дальше?», на LABELCOM выходят и другие шоу («Созвон», «Блиц-крик»). Видео производит команда Medium Quality продюсера телеканала «ТНТ» Вячеслава Дусмухаметова. Ведет «Что было дальше?» популярный участник шоу Stand Up на «ТНТ» Нурлан Сабyров.

из интернета
Фото из интернета. Ведет «Что было дальше?» популярный участник шоу Stand Up на «ТНТ» Нурлан Сабyров

Второе место в рейтинге занял Валентин Петухов, автор YouTube-канала о гаджетах Wylsacom, чей доход за год составил $3,41 миллиона. Третье место у комика Александра Гудкова и канала «Чикен Карри», где выходит шоу Comment Out. Его годовой доход — 1,13 миллиона евро.

Журналист Юрий Дудь и его канал «вДудь» заняли четвертое место в рейтинге с доходом $980 тысяч. Пятое место у блогера и актера Антона Лапенко, который размещает юмористические ролики на канале «Лапенко». За год он заработал на рекламе столько же, сколько и Юрий Дудь, — $980 тысяч.
 
  • шестое место: Алексей Пивоваров (канал «Редакция»), доход — $920 тысяч;
  • седьмое место: Дима Гордей («Дима Гордей»), $850 тысяч;
  • восьмое место: Ксения Собчак («Ксения Собчак»), $840 тысяч;
  • девятое место: Дима Масленников («Дима Масленников»), $780 тысяч;
  • десятое место: Константин Заруцкий (AcademeG), $660 тысяч.
Напомним, что в декабре прошлого года пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская из Краснодара, с 2018-го живущая в США, заняла третье место в мировом рейтинге YouTube-блогеров с самыми большими заработками, подготовленном журналом Forbes. За 12 месяцев ее доходы составили $18 миллионов.
 

Первое место в мировом рейтинге видеоблогеров также занял ребенок — восьмилетний Райан Каджи из Техаса, чьи доходы Forbes оценил в $26 миллионов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170966/
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