Forbes представил первый рейтинг самых высокооплачиваемых видеоблогеров рунета

Рейтинг российских блогеров, зарабатывающих на рекламе в YouTube, возглавили создатели шоу «Что было дальше?» Forbes подсчитал, пишет Meduza.io, что суммарно авторы проекта, выходящего на канале LABELCOM, с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020-го заработали на рекламе $3,55 миллиона.
Помимо «Что было дальше?», на LABELCOM выходят и другие шоу («Созвон», «Блиц-крик»). Видео производит команда Medium Quality продюсера телеканала «ТНТ» Вячеслава Дусмухаметова. Ведет «Что было дальше?» популярный участник шоу Stand Up на «ТНТ» Нурлан Сабyров.
Второе место в рейтинге занял Валентин Петухов, автор YouTube-канала о гаджетах Wylsacom, чей доход за год составил $3,41 миллиона. Третье место у комика Александра Гудкова и канала «Чикен Карри», где выходит шоу Comment Out. Его годовой доход — 1,13 миллиона евро.
- шестое место: Алексей Пивоваров (канал «Редакция»), доход — $920 тысяч;
- седьмое место: Дима Гордей («Дима Гордей»), $850 тысяч;
- восьмое место: Ксения Собчак («Ксения Собчак»), $840 тысяч;
- девятое место: Дима Масленников («Дима Масленников»), $780 тысяч;
- десятое место: Константин Заруцкий (AcademeG), $660 тысяч.
Первое место в мировом рейтинге видеоблогеров также занял ребенок — восьмилетний Райан Каджи из Техаса, чьи доходы Forbes оценил в $26 миллионов.