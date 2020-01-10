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Общество

Менеджер по маркетингу проектов YouTube из Кыргызстана попал в список Forbes

Менеджер по маркетингу проектов YouTube и уроженец Кыргызстана Саид Абдуллаев вошел в список самых перспективных молодых жителей США и Канады в категории «Маркетинг» по версии Forbes.

Как отмечает издание, это новый список самых перспективных молодых жителей США и Канады. В него попали знаменитые хип-хоп-исполнители и вице-президенты крупнейших банков, киберспортсмены и разработчики игр, а также брат Билли Айлиш и звезда «Очень странных дел».

Американский Forbes опубликовал рейтинг «30 до 30» — список «революционеров, меняющих облик бизнеса и общества» США и Канады, которым еще не исполнилось 30 лет. Всего в него входят 600 человек, которые разбиты по 20 категориям.

Forbes выбрал 600 лауреатов из 15 тысяч номинантов в три этапа, учитывая общественное мнение, позицию журналистов издания и оценки экспертов. В категории «Маркетинг» оказался уроженец Кыргызстана Саид Абдуллаев — ЛГБТ-активист и менеджер по маркетингу продуктов YouTube.
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