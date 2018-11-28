Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 28 ноября днем будет облачно, без осадков. Температура воздуха ожидается до +9 градусов. День уменьшился до 9 часов 21 минуты.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-18.00 – жилмассивы «Кок-Джар» (улицы Арстанбап, Шоокум, Босого, Достоевского/Горького), «Дордой», «Ак-Бата» (6-я, 7-я улицы), «Ала-Тоо» (улица Бакыян), село Чон-Арык (улицы Ямбургская, Мусульманкулова);
- 15.00-18.00 – 5-й микрорайон, 65, 72, 72/1, 81;
- 9.30-12.00 – микрорайон «Тунгуч», 60, 60/1, 73/1;
- 12.00-15.00 – переулок Койташский, отрезки улиц Койбагарова, Белорусской;
- 14.00-16.00 – 3-й микрорайон, 4-6, 10/1;
- 9.30-17.00 – проспект Чуй, 39;
- 9.30-18.00 – жилмассив «Салам-Алик» (улицы Кок-Сай, Манаса).
- 27-28 ноября — в районе, ограниченном улицами Тоголока Молдо, Ташкентской, Манаса, Кудрука.
1Памятные даты
Всемирный день сострадания
Инициатором учреждения этого гуманного праздника выступил индийский поэт, журналист и общественный деятель – Притиш Нанди. Главная идея дня – пропаганда образа жизни на основе ахимсы.
Ахимса – это поведение и принцип действий, при которых первое требование – ненанесение вреда и боли любой живой форме, то есть ненасилие в широком его понимании – неубиение, непричинении вреда всему живому (людям, животным, растениям) никогда и никаким образом – ни мыслью, ни словом, ни делом.
Организаторы праздника не просто призывают к уменьшению зла в мире, а говорят, что поведение и действия людей должны быть направлены против самого зла, а не против людей его творящих (принцип отсутствия ненависти).
У кого намечается той
Коргонбай уулу Жусупбек
Родился 28 ноября 1977 года в селе Н.Исанова Ошской области. Депутат Бишкекского горкенеша.
Яна Панова
Родилась 28 ноября 1980 года в городе Караколе Иссык-Кульской области. Мастер спорта по дзюдо, вольной борьбе, заслуженный тренер КР.
Куда сходить
Культура
-
Читайте по теме
- в Национальной филармонии имени Т.Сатылганова пройдет концерт «Лучшая музыка из лучших фильмов-2».
Спорт
- международные соревнования по тяжелой атлетике;
- чемпионат Кыргызстана по шахматам.
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш телефон WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.