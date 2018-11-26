Икрамжана Илмиянова со дня задержания ни разу не допросили, заявляет адвокат

Следователи ГКНБ не допрашивают экс-советника бывшего президента Алмазбека Атамбаева Икрамжана Илмиянова. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, с момента задержания Икрамжана Илмиянова ни разу не допрашивали. Поэтому говорить о том, что он отказывается от показаний, оснований нет. Никаких следственных действий не проводится — ни допросов, ни очных ставок.

Икрамжана Илмиянова обвиняют в получении $150 тысяч от ОсОО «Дизель комплект» в качестве вознаграждения и так называемой спонсорской помощи во время президентских выборов в 2017 году. Его водворили в СИЗО ГКНБ и предъявили обвинение в мошенничестве.

Бывшему советнику экс-президента Кыргызстана продлили меру пресечения до 28 января.