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Общество
Сюжет: Дело «Вечерки» (119)

Три активиста вступились за незнакомого им Рябушкина. Почему, сказать не могут

Активист, называющий себя журналистом, Сергей Дьяченко заявил на пресс-конференции, что генерального директора издательского дома «Вечерний Бишкек» Александра Рябушкина нельзя было задерживать.

По его словам, Александр Рябушкин очень болен, поэтому призывает органы следствия не брать грех на душу и отпустить страдающего тяжелым заболеванием подозреваемого в совершении целого ряда преступлений.

Тилек Усупов и Болотбек Батилов тоже называют себя гражданскими активистами и просят президента Сооронбая Жээнбекова обратить внимание на Александра Рябушкина.

Все трое, пришедшие сегодня на встречу с журналистами, никакого отношения к «Вечерке» не имеют. Ни один из них не смог объяснить, почему именно Александра Рябушкина, им неизвестного, они взялись защищать.

Журналистам также неизвестна прежняя гражданская активность Сергея Дьяченко, Тилека Усупова и Болотбека Батилова. Сами они не смогли назвать ни одной акции, которую бы они ранее организовали и провели.

Лишь Тилек Усупов более-менее может быть известен узкой спортивной общественности тем, что его сын является чемпионом Кыргызстана по боксу в тяжелом весе.

Александр Рябушкин задержан в Бишкеке 21 ноября и водворен в ИВС ГУВД.

Следственная служба министерства расследует уголовное дело по фактам злоупотребления полномочиями служащих коммерческих или иных организаций, причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и использования поддельных документов.
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