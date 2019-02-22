Александр Рябушкин будет находиться под стражей до конца марта

Пока формально остающийся председателем правления ЗАО «Издательский дом «Вечерний Бишкек» Александр Рябушкин будет находиться под стражей в СИЗО-1 до конца марта. Об этом сообщили в канцелярии Свердловского районного суда.

По ее данным, суд посчитал, что Александр Рябушкин может выехать за пределы Кыргызстана. В свою очередь адвокаты обвиняемого заявляют, что решение о водворении подсудимого в следственный изолятор изначально неправомерно. Юристы указывают на то, что их подзащитный очень болен и нуждается в стационарном лечении.

На скамье подсудимых находится также и бывший директор ЗАО Мурат Божокоев. Он под подпиской о невыезде.

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Суть разбирательства в том, что в 2016 году суд взыскал с «Вечерки» 1 миллион сомов в пользу бывшего охранника Алмазбека Атамбаева Эркина Мамбеталиева, который подал иск к изданию, оскорбившись публикациями.

Именно Александр Рябушкин и Мурат Божокоев подписали с Эркином Мамбеталиевым соответствующее соглашение о выплате ему миллиона. Последний получил деньги наличными.

По версии следствия, этими действиями Рябушкина и Божокоева нанесен значительный материальный ущерб акционерам «ВБ».

Это уголовное дело рассматривается по новому Уголовно-процессуальному кодексу. Александру Рябушкину грозит до трех лет лишения свободы или совокупный штраф до 240 тысяч сомов.

Он может отделаться и исправительными работами от 2 до 2,6 года.

Ранее коллегия Бишкекского городского суда не удовлетворила жалобу Александра Рябушкина на решение Первомайского районного суда, отменившего решение о передаче ему 50 процентов доли в ОсОО «Рекламная фирма «Рубикон». Рекламная компания возвращена Александру Киму. Имущество Александра Рябушкина арестовано.