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Общество
Сюжет: Дело «Вечерки» (132)

Акционеры ЗАО «Вечерний Бишкек» требуют с Александра Рябушкина миллион сомов

В Свердловском районном суде продолжается уголовное дело в отношении экс-председателя правления ЗАО «Издательский дом «Вечерний Бишкек» Александра Рябушкина. Он находится под стражей в СИЗО-1. 

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Процесс проходит в закрытом режиме. Стало известно, что в суде допросили восемь акционеров ЗАО. Они потребовали от подсудимого выплатить им ущерб в размере миллиона сомов. 

На скамье подсудимых находится также бывший директор ЗАО Мурат Божокоев. Он под подпиской о невыезде. 

Адвокаты обвиняемых заявляют, что требование потерпевших необоснованно, поскольку сумму ущерба определяет следствие. Однако суд согласился с доводами признанных потерпевшими вечеркинцев и заявление акционеров принял. 

Суть разбирательства в том, что в 2016 году суд взыскал с «Вечерки» 1 миллион сомов в пользу бывшего охранника Алмазбека Атамбаева Эркина Мамбеталиева, который подал иск к изданию, оскорбившись публикациями.

Именно Александр Рябушкин и Мурат Божокоев подписали с Эркином Мамбеталиевым соответствующее соглашение о выплате ему миллиона. Последний получил деньги наличными.

По версии следствия, этими действиями Рябушкина и Божокоева нанесен значительный материальный ущерб акционерам «ВБ».
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