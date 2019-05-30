Акционеры ЗАО «Вечерний Бишкек» требуют с Александра Рябушкина миллион сомов

В Свердловском районном суде продолжается уголовное дело в отношении экс-председателя правления ЗАО «Издательский дом «Вечерний Бишкек» Александра Рябушкина. Он находится под стражей в СИЗО-1.

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На скамье подсудимых находится также бывший директор ЗАО Мурат Божокоев. Он под подпиской о невыезде.

Адвокаты обвиняемых заявляют, что требование потерпевших необоснованно, поскольку сумму ущерба определяет следствие. Однако суд согласился с доводами признанных потерпевшими вечеркинцев и заявление акционеров принял.

Суть разбирательства в том, что в 2016 году суд взыскал с «Вечерки» 1 миллион сомов в пользу бывшего охранника Алмазбека Атамбаева Эркина Мамбеталиева, который подал иск к изданию, оскорбившись публикациями.

Именно Александр Рябушкин и Мурат Божокоев подписали с Эркином Мамбеталиевым соответствующее соглашение о выплате ему миллиона. Последний получил деньги наличными.

По версии следствия, этими действиями Рябушкина и Божокоева нанесен значительный материальный ущерб акционерам «ВБ».