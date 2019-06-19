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Общество
Сюжет: Дело «Вечерки» (133)

Кыргызпатент отменил регистрацию логотипа Zanoza за Александром Рябушкиным

Госслужба интеллектуальной собственности и инноваций (Кыргызпатент) аннулировала действие регистрации товарного знака Zanoza, зарегистрированного за акционером ЗАО «Вечерний Бишкек» Александром Рябушкиным. Приказ подписан 13 июня 2019 года.

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Уточняется, что Кыргызпатент принял решение во исполнение судебных актов: решения Межрайонного суда от 29 октября 2018-го, Бишкекского городского от 17 января 2019 года и Верховного от 2 мая 2019-го.

Напомним, что в январе 2017 года нынешний владелец «Вечернего Бишкека» Александр Рябушкин подал в суд на ОФ «ПроМедиа» (учредитель сайта Zanoza.kg), требуя 3 миллиона сомов. Выяснилось, что он зарегистрировал товарный знак Zanoza в Кыргызпатенте в 2016-м. Однако сайт Zanoza.kg с аналогичным логотипом начал работать на год раньше.

Дизайнер, с которым фонд «ПроМедиа» заключал договор, обратился в Апелляционный совет Кыргызпатента, а также подал в суд на Александра Рябушкина. В ходе судебных разбирательств в 2017 году суд запретил использовать «ПроМедиа» логотип Zanoza.kg.

В итоге коллектив был вынужден начать работу под новым названием сайта — Kaktus.media. Впрочем, Александру Рябушкину также до окончания судебных разбирательств по существу запретили тогда использовать товарный знак.
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