Электронные рецепты на лекарства в Кыргызстане могут появиться к 2020 году

В Кыргызстане хотят ввести электронные рецепты на медикаменты. Об этом на круглом столе сообщила эксперт отдела социального развития аппарата правительства Нургуль Аднаева.

По ее словам, разрабатывается концепция создания единой базы данных лекарств. Ее появление позволит эффективно бороться с черным рынком медикаментов и назначением неэффективных лекарств.

«Сегодня мы не можем контролировать движение медикаментов от таможни до пациентов. У нас разные базы данных — у Минздрава, ФОМСа, налоговой и таможенной служб. Сейчас разрабатывается концепция их объединения», — отметила она.

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Как предполагает эксперт, единая база позволит всем иметь доступ к полной информации о лекарствах — от страны-производителя до цены.

«Разработан единый кодификатор на медикаменты, идет оптимизация закупок на портале госзакупок. Пока не присвоим единый кодификатор, не получится контролировать движение каждой коробки. Мы недавно не смогли провести мониторинг обеспеченности больниц лекарствами, по какой цене они приобретены, и другое», — рассказала чиновник.

Разработку концепции планируют завершить к 2020 году. Последним этапом станет внедрение электронных рецептов.

«Будет специальное мобильное приложение, врач будет отправлять по нему рецепт, а пациент идти с ним в аптеку», — сообщила она.