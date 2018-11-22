12:39
USD 69.82
EUR 79.62
RUB 1.06
Общество

Электронные рецепты на лекарства в Кыргызстане могут появиться к 2020 году

В Кыргызстане хотят ввести электронные рецепты на медикаменты. Об этом на круглом столе сообщила эксперт отдела социального развития аппарата правительства Нургуль Аднаева.

По ее словам, разрабатывается концепция создания единой базы данных лекарств. Ее появление позволит эффективно бороться с черным рынком медикаментов и назначением неэффективных лекарств.

«Сегодня мы не можем контролировать движение медикаментов от таможни до пациентов. У нас разные базы данных — у Минздрава, ФОМСа, налоговой и таможенной служб. Сейчас разрабатывается концепция их объединения», — отметила она.

Читайте по теме
Минздрав Кыргызстана не может контролировать продажу антибиотиков без рецептов
Как предполагает эксперт, единая база позволит всем иметь доступ к полной информации о лекарствах — от страны-производителя до цены.

«Разработан единый кодификатор на медикаменты, идет оптимизация закупок на портале госзакупок. Пока не присвоим единый кодификатор, не получится контролировать движение каждой коробки. Мы недавно не смогли провести мониторинг обеспеченности больниц лекарствами, по какой цене они приобретены, и другое», — рассказала чиновник.

Разработку концепции планируют завершить к 2020 году. Последним этапом станет внедрение электронных рецептов.

«Будет специальное мобильное приложение, врач будет отправлять по нему рецепт, а пациент идти с ним в аптеку», — сообщила она.
Ссылка:
просмотров: 88
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат Жогорку Кенеша требует восстановить детские поликлиники
Почему в Кыргызстане дорогие лекарства — мнение специалистов
О некоторых вопросах, связанных с регистрацией лекарственных средств
Заключенные ИК-47 пожаловались Турсунбеку Акуну на отсутствие некоторых лекарств
Об утверждении порядка проведения оценки качества и безопасности медизделий
Об утверждении порядка проведения оценки качества лекарственных средств
Об утверждении национальных перечней жизненно важных лекарственных средств
Пограничники пресекли незаконный ввоз лекарств из России
В Кыргызстане утвердили перечень жизненно важных лекарств
В Кыргызстане создадут базу данных лекарств
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Ответить на&nbsp;обвинения Алмазбека Атамбаева призвали президента. Он&nbsp;согласился Ответить на обвинения Алмазбека Атамбаева призвали президента. Он согласился
Морозы в&nbsp;Бишкеке. Холоднее было только 63&nbsp;года назад Морозы в Бишкеке. Холоднее было только 63 года назад
Талантливый. Брат свата Сооронбая Жээнбекова назначен главой отдела в&nbsp;MegaCom Талантливый. Брат свата Сооронбая Жээнбекова назначен главой отдела в MegaCom
Бизнес
Спешите! Осталось три недели до&nbsp;конца акции &laquo;Год подарков&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Спешите! Осталось три недели до конца акции «Год подарков» от «Бакай Банка»
Black Friday в&nbsp;О!Store: СКИДКИ на&nbsp;номера и&nbsp;аксессуары до&nbsp;70&nbsp;процентов Black Friday в О!Store: СКИДКИ на номера и аксессуары до 70 процентов
&laquo;Черная пятница&raquo; от&nbsp;MegaCom: 50&nbsp;процентов скидки на&nbsp;&laquo;золотые&raquo; номера! «Черная пятница» от MegaCom: 50 процентов скидки на «золотые» номера!
Смог в&nbsp;Бишкеке. Могут помочь альтернативные источники отопления Смог в Бишкеке. Могут помочь альтернативные источники отопления