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Общество

Минздрав Кыргызстана не может контролировать продажу антибиотиков без рецептов

У Министерства здравоохранения Кыргызстана нет возможности контролировать отпуск антибиотиков без рецепта в аптеках. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главы ведомства Эркин Чечейбаев.

«Законодательно закреплен запрет отпуска антибиотиков без рецепта, но ресурсов департамента лекарственного обеспечения Минздрава для проверки аптек на исполнение закона не хватает. В каждой чиновника не поставишь», — отметил он.

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Эркин Чечейбаев сказал, что ведомство регулярно проводит разъяснительную работу с фармкомпаниями. «Собственники аптек понимают важность и необходимость рационального использования антибиотиков», — заметил он.

Законодательство запрещает проводить внезапные проверки, департамент лекарственного обеспечения может проверять аптеки раз в год с предварительным уведомлением. «Но если будут заявления от населения о безрецептурной продаже антибиотиков, у департамента появится возможность для проверки», — добавил замминистра.

Напомним, что в 2015 году утвержден новый порядок выписывания рецептов, которым запрещен отпуск антибиотиков без рецепта.
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