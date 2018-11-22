Жамшитбек Калилов о методах искоренения коррупции в Минтрансе

Министр транспорта и дорог в интервью 24.kg признался, что коррупционные проявления в ведомстве имеют место быть. Однако уже есть варианты, как изменить ситуацию. Новые методы работы не только сократят уровень коррупции, но и значительно уменьшат количество дорожных скандалов в Кыргызстане.

— Жамшитбек Калилович, большинство ведомств при разговоре о борьбе с коррупцией заявляют о необходимости повышения зарплаты. В Минтрансе тоже так?

— Отчасти да. Мы действительно ищем варианты, как поднять заработную плату сотрудникам. Ситуация критическая. И дело тут не только в коррупции.

Зарплата не поднималась уже десять лет, многие специалисты уходят. Жамшитбек Калилов

— Как платить людям больше, не увеличивая расходы республиканского бюджета?

— Например, мы решили перевести на хозрасчет ДЭПы в Чуйской и Ошской областях. Провели мониторинг. Он показал, что многие активы ДЭПы используют нецелесообразно. Чтобы изменить ситуацию, мы дадим им право искать самим работу. Например, сейчас техника или простаивает, или где-то работает. Пусть на себя работают. Те средства, которые будут накапливать ДЭПы, будут направляться на увеличение заработной платы, штатной численности, содержание и эксплуатацию, восстановление дорожно-строительной техники и механизмов.

— А сейчас технику не ремонтируют разве?

— Ремонтируют, однако это очень долго. Пока мы проведем тендер на закупку запасных частей, пока их поставят. Время уходит. Природа не будет ждать, пока мы тендер проведем.

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А при переходе на хозрасчет ДЭПы смогут вовремя покупать запчасти, поощрять материально тех, кто днем и ночью работает при расчистке лавин, укреплении дамб. У нас второй год наблюдается проблема с кадрами. Например, в начале этого года выпал снег на перевале Тоо-Ашуу. Но была проблема — мы три дня не могли очистить 100 километров.

— А кадры тут причем, если сошел большой объем снега?

— Мы провели служебное расследование. Выяснилось, что проблема не в технике или отсутствии топлива. Оказалось, что летом уволились три грейдериста, ушли работать в частный сектор, а у новых сотрудников не было опыта работы в сложных горных условиях. Если прежний специалист тратил на работу час, то новые — десять часов.

Причина ухода специалистов была понятна, ведь мы платили им 10-15 тысяч сомов, а частник получает 40-50 тысяч сомов. Конечно, люди пойдут туда, где можно хорошо заработать. Жамшитбек Калилов

— Правительство решило перевести Минтранс на программный бюджет. Как это отразится на работе?

— Это даст карт-бланш для министерства. Нам своевременно выделят средства, а мы их сами будем распределять. Мы сами сможем даже формировать число работников. Может, кто-то просто так приходит на работу — зарплату получать. Можем провести оптимизацию, повысить зарплату.

— Когда говорят про Минтранс, то часто ведомство причисляют к самым коррумпированным...

— Надо признать, что есть недостатки. Но мы работаем над тем, чтобы их устранить. Мы составили план демонтажа коррупционных схем.

Например, при дорожных проектах мы изменили схему работы. Теперь она выглядит так: заказчик — консультант — подрядчик. Раньше консультант и подрядчик были в одном лице. Задача Минтранса теперь — отобрать подрядчика и консультанта. Жамшитбек Калилов

Надзор за проектом должен осуществлять именно консультант. Он проверяет все: материалы, которые используют при работе, процесс производства работ, соблюдение цикла работ. Думаю, что эта схема приведет к тому, что скандалов, связанных с дорожными проектами, будет меньше.

— А ремонты все также будете делать на глаз или появится специальная программа?

— Это как раз второй шаг по демонтажу коррупции. В республике до сих пор нет паспорта дорог. В прошлом году мы приобрели передвижную лабораторию. На сегодня завершены полевые работы, описано более 800 километров трасс по Чуйской и Нарынской областям. В России уже готова вторая такая лаборатория, даст бог, на следующий год приобретем. Мы ставим перед собой задачу — в течение трех-пяти лет полностью сделать паспортизацию дорог.

— Что это даст?

— Это даст полную картину международных трасс, дорог республиканского и местного значения.

На сегодня мы четко не знаем протяженность каждой трассы, на каком промежутке есть асфальт, его состояние, сколько знаков, искусственных сооружений, мостов, подпорных стен, галерей, в каком они состоянии. Жамшитбек Калилов

Паспортизация покажет все параметры дорог, вплоть до дорожных знаков, обочин, километровых стоек, состояние покрытия. Мы будем точно знать, сколько времени каждый участок трассы сможет выстоять без ремонта. Без этого мы работаем вслепую. Когда у нас будет настоящий паспорт дороги, параметры будут введены в одну программу, она сама нам будет диктовать, какой участок нужно делать в этом году, а какой может подождать.

— А изменится ли система ремонта дорог? Например, в этом году много шума наделал ремонт на трассе Бишкек — Нарын — Торугарт...

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— На самом деле на этом участке дороги все делалось верно. В конце 2011-го его заасфальтировали. Через шесть-семь лет мы должны производить средний ремонт трассы. Из-за того, что раньше такие работы не проводили, произошел преждевременный износ дорог. Например, та же трасса Бишкек — Ош. Сами же помните, сколько было недовольства.

— Но жалобы на то, что проехать по Тоо-Ашуу невозможно, были вполне обоснованны. Там ведь были такие ямы, что страшно было ездить...

— Это действительно так. Однако нужно понимать, что Тоо-Ашуу находится на высоте 3 тысячи 300 метров , там зима длится дольше, машина сначала поднимается с натугой, а потом начинает спускаться на тормозах. Из-за всех этих факторов износ дороги происходит быстрее, чем на обычных участках.

Мы должны были там 10 лет назад произвести такой ремонт, как это делали летом на трассе Бишкек — Нарын — Торугарт. Тогда ситуация была бы иной. Жамшитбек Калилов

— Однако почему нужно было делать ремонт с началом туристического сезона?

— В этом году мы начали работы позже из-за дождливой весны. Приносим извинения, если чья-то машина пострадала из-за ремонта. Но мы просили водителей воспользоваться другой дорогой. Они сами не захотели. В следующем году мы планируем начать такие работы раньше, чтобы к туристическому сезону все было уже готово. Кроме того, мы устанавливаем там барьерные ограждения, чтобы снизить количество ДТП.

— С изменением принципа финансирования поменяется ли система работы Минтранса?

— Мы уже ее меняем. Например, мы создали производственно-информационный центр (ПИЦ). В его задачи входят создание и продвижение нормативно-правовых актов, ноу-хау, инноваций. Кроме того, этот центр будет заниматься ремонтом и восстановлением дорожно-строительной техники и механизмов. ДЭПы получали новую технику, но не знали, как ее правильно эксплуатировать, когда проводить ремонт. В итоге много техники, приобретенной 10-15 лет назад, вышло из строя.

— Раз уж заговорили о борьбе с коррупцией, то когда водители перестанут жаловаться на поборы на постах «Кара-Куль» и «Сосновка»?

— Это случится в ближайшее время. Мы там уже поставили электронный шлагбаум, банкоматы. Люди не будут платить наличными. Пока система не настроена, мы ее тестируем. В перспективе все будут платить через банкомат. Мы планируем организовать систему, чтобы человек заранее вносил плату за проезд и потом спокойно проезжал.

— А как насчет весогабаритного контроля?

— Решением проблемы поборов на весогабаритном контроле мы занялись еще в прошлом году.

Самое главное наше решение — мы отменили плату за перегруз. Жамшитбек Калилов

С 2011-го действовало постановление, когда за перегруз человек должен был платить. Из-за этого документа начали разрушаться дороги. В прошлом году мы это постановление отменили. С этого года если у водителя есть перегруз, то на посту он платит штраф за тот промежуток, который он проехал с перегрузом, и должен отгрузиться. Только потом он сможет поехать дальше.

Сейчас у нас также внедрена система электронных весов. Машине даже не нужно останавливаться. При проезде через систему происходят автоматическое взвешивание и определение габаритов. При нарушении выдается чек, оплатить водитель может в любом месте.