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Общество

В Бишкеке более шести тысяч построек незаконны. Их хотят легализовать

В Бишкеке 6 тысяч 382 незаконные постройки. Об этом сегодня на парламентском комитете по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию сообщила представитель Госэкотехинспекции Айнур Кенжебаева.

По ее словам, после проверки, проведенной специалистами государственных органов, было принято решение о возможности легализовать 3 тысячи 589 построек. Однако остальные 2 тысячи 793 объекта  расположены в опасных зонах.

«Незаконные строения находятся на территории новостроек «ГЭС-5», «Дордой», «Алтын казына» и «Ак-Босого». Среди 5 тысяч 589 домов есть расположенные у магистральных дорог, коммуникационных веток и возведенные вместо социальных объектов», — сообщила Айнур Кенжебаева.

Депутаты обсуждают законопроект, которым предлагается легализовать незаконные домостроения.
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