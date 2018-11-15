Носит сам и советует другим. Кыргызский чапан покорил главу ПРООН в Кыргызстане

Постоянный представитель ПРООН в Кыргызстане Озонниа Ожиело посетил Неделю моды, которая завершилась в Бишкеке.

Фото из Интернета. Озонниа Ожиело на подиуме Недели моды в кыргызском чапане

По словам сотрудников международной миссии, Озонниа Ожиело — очень мощный лоббист кыргызского стиля в одежде и местного швейного производства.

Глава ПРООН в КР шьет свои костюмы здесь, а не на Западе. На открытии Недели моды он вышел на подиум в чапане от коллекции Chapan Studio.

Известно, что Озонниа Ожиело заказал три чапана — один длинный черный с ярко красной отделкой — и уже прогулялся в нем по Нью-Йорку. «Благодаря ему скоро наши чапаны полетят в такие страны, где даже наши кыргызские ноги редко ступают», — написали пользователи социальных сетей.

Швейники выразили постоянному координатору и представителю системы ООН в КР благодарность за поддержку отечественных производителей и прославление нашего чапана.