Скончался после избиения. МВД отрицает вину милиционеров

Сегодня в селе Покровка Джети-Огузского района хоронят 25-летнего Ынтымака Рыспек уулу. Его родственники обвиняют в смерти парня сотрудников милиции.

По их словам, 7 ноября Ынтымака с зятем Данияром избили сотрудники милиции. В тяжелом состоянии мужчины попали в больницу. Одиннадцатого ноября Ынтымак скончался. У него осталась пятимесячная дочь.

Пресс-служба УВД Иссык-Кульской области опровергла информацию, что Ынтымак умер после избиения милиционерами.

«8 ноября с заявлением в милицию обратилась мать Ынтымака Рыспек уулу. Разбирательство показало, что сотрудники Джети-Огузского РОВД — следователь по имени Эржан и сотрудник ИВС Алибек — в центре села Кызыл-Суу увидели дерущихся и подошли их разнять. В этот момент один из пострадавших упал на землю. Кто-то из толпы, знакомый милиционеров сказал, что знает упавшего и отвезет его домой. Сотрудники ушли оттуда», — рассказал начальник пресс-службы Сталбек Усубакунов.

По его словам, удар Ынтымаку, от которого тот упал, нанес житель села Жалгыз-Орук Гулчоро Абыкеев, а сотрудники милиции не имеют отношения к смерти мужчины.

«Факт зарегистрирован в Джети-Огузском РОВД, но материалы дела отозвала прокуратура. Уголовное дело пока не возбуждали, но служба внутренних расследований МВД проводит проверку. Если сотрудники милиции допустили какие-либо нарушения, а они не должны были оставлять избитого Ынтымака, их накажут», — сообщил Сталбек Усубакунов.