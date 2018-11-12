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Общество

Скандал с реанимобилями. Ни одна машина не сможет пройти сертификацию

Комиссия Министерства здравоохранения Кыргызстана отказывается принимать реанимобили. Об этом 24.kg сообщил руководитель группы по приемке автомобилей, главный врач Центра экстренной медицинской помощи Бишкека Искендер Шаяхметов.

По его словам, 80 процентов стоимости реанимобилей оплачено поставщику, однако автомобили не соответствуют технической спецификации.

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«Семь машин однозначно не принимаются, другие восемь планировали переделать, однако они не смогут пройти сертификацию. Три автомобиля заявлены как реанимобили, но они по размеру не соответствуют этому классу. Даже с переделкой лаборатория не дает сертификат на соответствие ГОСТу. Следовательно, мы не сможем их поставить на учет. Окончательное решение по дальнейшей судьбе автомобилей примем на встрече с поставщиками и представителями банка», — отметил Искендер Шаяхметов.

Ранее в Минздраве сообщали, что от поставщика реанимобилей потребуют вернуть деньги.

Германия выделила Кыргызстану грант в 1,18 миллиона евро на покупку 15 машин скорой помощи и оборудования для них. Контракт на поставку заключили в марте 2017 года. Поставить машины должны были до 22 июня, а ввести в эксплуатацию — до 22 июля. Автомобили растаможили в декабре прошлого года, однако до сих пор ни одну «карету» скорой помощи не ввели в эксплуатацию.

Созданная комиссия выявила при осмотре машин ряд несоответствий в технических параметрах. Международные эксперты сделали заключение, что восемь из 15 автомобилей все-таки можно принять после устранения недостатков.
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