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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

О тех, от кого зависит жизнь. Одна ночь с врачами скорой помощи Бишкека

Когда мы чувствуем себя плохо, а тем более сейчас, в период разгула COVID-19, набираем три заветные цифры 103.

Первыми, кому в экстренной ситуации мы сообщаем о своих боли, тревоге и страхе, оказываются диспетчеры Центра экстренной медицины. Во многих случаях именно от бригады скорой помощи зависит, будет человек жить или нет...

24.kg
Фото 24.kg. Станция скорой медицинской помощи

Журналист 24.kg отработал ночную смену с бригадой реаниматологов и убедился, насколько труд врачей скорой сложный и опасный.

За себя и за коллег

Смена началась в 22.00. Мало кто задумывается о том, каково приходится людям в белых халатах. Их работа сложная не только физически, но и психологически — постоянно стрессовые ситуации.

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Вызывая скорую, мы обычно требуем, чтобы медики быстро приехали и правильно оказали помощь. Зачастую пациенты или их родственники позволяют себе грубость и нелестные высказывания в адрес врачей, могут и руки распускать. К сожалению, такие случаи нередки.

Сегодня на станции скорой помощи Бишкека на смену выходят 35 бригад. 109 сотрудников сами болеют и находятся на больничном, пять из них — с коронавирусом. Остальным приходится работать и за себя, и за коллег.

Жертва советов из соцсетей

24.kg
Фото 24.kg. Бригада реаниматологов готовится к выезду

Время 22.32. Диспетчер принял звонок от женщины, которая живет за Большим Чуйским каналом. У пациентки внутреннее кровотечение и рвота. Бригада из трех человек мигом выезжает на вызов. Реаниматолог Жанара Айдарова сказала, что, скорее всего, женщину придется забирать в больницу.

24.kg
Фото 24.kg. Реаниматолог регистрирует пациента

Прибыли на место быстро — в течение 15 минут. Мать пациентки рассказывает, что у нее уже была язва двенадцатиперстной кишки и желудка. После тщательного осмотра доктор принимает решение госпитализировать женщину в Национальный хирургический центр. Оказалось, что больная пила аспирин несколько дней подряд. Это, по словам Жанары Айдаровой, и спровоцировало кровотечение. Потому что медикамент разжижает кровь, а у пациентки была язва.

Граждане следуют рекомендациям случайных людей в социальных сетях и начинают принимать лекарства. Так нельзя делать ни в коем случае!

Жанара Айдарова

Вместе с женщиной в больницу поехали мать и сын. Несмотря на то что в реанимобиле допускается присутствие только одного сопровождающего. Но реаниматолог идет навстречу семье.

«Спасибо вам большое, спасибо, что приехали. Мы думали, что уже не дозвонимся. Дай бог вам здоровья!» — не устает благодарить бригаду мать больной.

В Наццентре хирургии пациентке провели зондирование и решили оставить ее в медучреждении, внутреннее кровотечение подтвердилось. Смена только началась, а медики уже спасли жизнь человеку.

Обычно на станцию скорой помощи в сутки поступает около 1 тысячи 200 звонков. Но сейчас, в пик заболеваемости, количество вызовов увеличилось до 5 тысяч.

Только у одной бригады реаниматологов за одну смену может быть до 20 вызовов. Участились случаи, когда врачей скорой вызывают без явного повода — у людей массовая истерия.

38 вместо 110

Время 00.11, очередной вызов. В медиках нуждается 25-летняя девушка, она теряет сознание и падает в обморок. Вызывали врачей к зданию Национальной филармонии. Но по приезде на месте никого не оказалось. Жанара Айдарова связывается с диспетчером и просит уточнить, откуда именно поступил звонок. Последняя ответила: они не поднимают трубку. Через несколько минут те, кто вызывал бригаду, перезвонили и сказали, что уехали в больницу своим ходом.

Таких вызовов бывает очень много. Кто-то истерит и сразу начинает звонить в скорую, а когда мы приезжаем, никого уже нет. Либо не берут трубку.

Жанара Айдарова

В 00.34 поступил вызов на улицу Токтогула. У девушки аллергия на аспирин. Бригада прибыла в течение 13 минут. Реаниматолог беседует с пациенткой, а фельдшер готовит все необходимое для инъекции. После укола девушке стало гораздо лучше. Медик назначила лекарственный препарат, чтобы не было припадков.

В 1.03 бригада возвращается на станцию.

24.kg
Фото 24.kg. Медики возвращаются на станцию скорой помощи

На 10 тысяч жителей города нужна одна машина скорой помощи. В Бишкеке официально только в поликлиниках приписаны 1 миллион 48 тысяч человек.

Столице необходимо 110 круглосуточных бригад. В Бишкеке их сегодня всего 38.

Время – жизнь

Ложные вызовы, отнимающие драгоценное время, несмотря на многочисленные просьбы и предупреждения врачей, — все еще не редкость.

В 2.10 от жительницы переулка Нарынского на пульт диспетчера поступил звонок. Она в панике говорила, что ей стало очень плохо после капельницы. В 2.27 медики были уже на месте. Но ворота никто так и не открыл.

Жанара Айдарова снова связывается с диспетчером и просит выяснить детали. Примерно через пять минут выяснилось, что женщина, вызвавшая бригаду реаниматологов, отказалась от скорой помощи.

«Перед выездом я позвонила и спросила, что беспокоит женщину. Она в истерике говорила, что ей плохо после капельницы, упало давление. А сейчас просто берут и делают отказ», — комментирует ситуацию медик.

«Это ужасно. Именно в эту минуту где-то действительно умирает человек, который нуждается в помощи врачей. Такое происходит чуть ли не каждый день», — говорит она.

За три часа из четырех вызовов два — ложные. Таких звонков и до пандемии коронавируса было много. В среднем до 14 в сутки.

Но сегодня вызывать скорую стали чаще из-за обыкновенной паники.

Зарплата медиков скорой помощи

На одну зарплату врачам скорой выжить нелегко. Приходится подрабатывать, когда нет смен. Семь-восемь тысяч — месячный оклад медика скорой помощи. Естественно, ни о каких надбавках со стороны государства в период пандемии нет и речи.

Если работать на одной ставке, то в месяц медработник отрабатывает семь смен. Если на полторы — сутки через двое.

Например, за сутки фельдшер получает 1 тысячу сомов, в среднем 500 уходит на питание.

Но сейчас с этим стало легче. Волонтеры активно помогают врачам скорой помощи, привозят горячее питание и воду.

В Центре экстренной медицины напомнили, что в настоящее время станция на улице Исанова закрыта на карантин и приезжать туда не стоит, потому что многие медики сами болеют. Но в экстренных случаях врачи могут принять пациента в машине и оказать первую помощь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159702/
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