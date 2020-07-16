О тех, от кого зависит жизнь. Одна ночь с врачами скорой помощи Бишкека

Когда мы чувствуем себя плохо, а тем более сейчас, в период разгула COVID-19, набираем три заветные цифры 103.

Первыми, кому в экстренной ситуации мы сообщаем о своих боли, тревоге и страхе, оказываются диспетчеры Центра экстренной медицины. Во многих случаях именно от бригады скорой помощи зависит, будет человек жить или нет...

Фото 24.kg. Станция скорой медицинской помощи

Журналист 24.kg отработал ночную смену с бригадой реаниматологов и убедился, насколько труд врачей скорой сложный и опасный.

За себя и за коллег

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Смена началась в 22.00. Мало кто задумывается о том, каково приходится людям в белых халатах. Их работа сложная не только физически, но и психологически — постоянно стрессовые ситуации.

Вызывая скорую, мы обычно требуем, чтобы медики быстро приехали и правильно оказали помощь. Зачастую пациенты или их родственники позволяют себе грубость и нелестные высказывания в адрес врачей, могут и руки распускать. К сожалению, такие случаи нередки.

Сегодня на станции скорой помощи Бишкека на смену выходят 35 бригад. 109 сотрудников сами болеют и находятся на больничном, пять из них — с коронавирусом. Остальным приходится работать и за себя, и за коллег.

Жертва советов из соцсетей

Фото 24.kg. Бригада реаниматологов готовится к выезду

Время 22.32. Диспетчер принял звонок от женщины, которая живет за Большим Чуйским каналом. У пациентки внутреннее кровотечение и рвота. Бригада из трех человек мигом выезжает на вызов. Реаниматолог Жанара Айдарова сказала, что, скорее всего, женщину придется забирать в больницу.

Фото 24.kg. Реаниматолог регистрирует пациента

Прибыли на место быстро — в течение 15 минут. Мать пациентки рассказывает, что у нее уже была язва двенадцатиперстной кишки и желудка. После тщательного осмотра доктор принимает решение госпитализировать женщину в Национальный хирургический центр. Оказалось, что больная пила аспирин несколько дней подряд. Это, по словам Жанары Айдаровой, и спровоцировало кровотечение. Потому что медикамент разжижает кровь, а у пациентки была язва.

Граждане следуют рекомендациям случайных людей в социальных сетях и начинают принимать лекарства. Так нельзя делать ни в коем случае! Жанара Айдарова

Вместе с женщиной в больницу поехали мать и сын. Несмотря на то что в реанимобиле допускается присутствие только одного сопровождающего. Но реаниматолог идет навстречу семье.

«Спасибо вам большое, спасибо, что приехали. Мы думали, что уже не дозвонимся. Дай бог вам здоровья!» — не устает благодарить бригаду мать больной.

Обычно на станцию скорой помощи в сутки поступает около 1 тысячи 200 звонков. Но сейчас, в пик заболеваемости, количество вызовов увеличилось до 5 тысяч.

В Наццентре хирургии пациентке провели зондирование и решили оставить ее в медучреждении, внутреннее кровотечение подтвердилось. Смена только началась, а медики уже спасли жизнь человеку.

Только у одной бригады реаниматологов за одну смену может быть до 20 вызовов. Участились случаи, когда врачей скорой вызывают без явного повода — у людей массовая истерия.

38 вместо 110

Время 00.11, очередной вызов. В медиках нуждается 25-летняя девушка, она теряет сознание и падает в обморок. Вызывали врачей к зданию Национальной филармонии. Но по приезде на месте никого не оказалось. Жанара Айдарова связывается с диспетчером и просит уточнить, откуда именно поступил звонок. Последняя ответила: они не поднимают трубку. Через несколько минут те, кто вызывал бригаду, перезвонили и сказали, что уехали в больницу своим ходом.

Таких вызовов бывает очень много. Кто-то истерит и сразу начинает звонить в скорую, а когда мы приезжаем, никого уже нет. Либо не берут трубку. Жанара Айдарова

В 00.34 поступил вызов на улицу Токтогула. У девушки аллергия на аспирин. Бригада прибыла в течение 13 минут. Реаниматолог беседует с пациенткой, а фельдшер готовит все необходимое для инъекции. После укола девушке стало гораздо лучше. Медик назначила лекарственный препарат, чтобы не было припадков.

В 1.03 бригада возвращается на станцию.

Фото 24.kg. Медики возвращаются на станцию скорой помощи

На 10 тысяч жителей города нужна одна машина скорой помощи. В Бишкеке официально только в поликлиниках приписаны 1 миллион 48 тысяч человек.

Столице необходимо 110 круглосуточных бригад. В Бишкеке их сегодня всего 38.

Время – жизнь

Ложные вызовы, отнимающие драгоценное время, несмотря на многочисленные просьбы и предупреждения врачей, — все еще не редкость.

В 2.10 от жительницы переулка Нарынского на пульт диспетчера поступил звонок. Она в панике говорила, что ей стало очень плохо после капельницы. В 2.27 медики были уже на месте. Но ворота никто так и не открыл.

Жанара Айдарова снова связывается с диспетчером и просит выяснить детали. Примерно через пять минут выяснилось, что женщина, вызвавшая бригаду реаниматологов, отказалась от скорой помощи.

«Перед выездом я позвонила и спросила, что беспокоит женщину. Она в истерике говорила, что ей плохо после капельницы, упало давление. А сейчас просто берут и делают отказ», — комментирует ситуацию медик.

«Это ужасно. Именно в эту минуту где-то действительно умирает человек, который нуждается в помощи врачей. Такое происходит чуть ли не каждый день», — говорит она.

За три часа из четырех вызовов два — ложные. Таких звонков и до пандемии коронавируса было много. В среднем до 14 в сутки.

Но сегодня вызывать скорую стали чаще из-за обыкновенной паники.

Зарплата медиков скорой помощи

На одну зарплату врачам скорой выжить нелегко. Приходится подрабатывать, когда нет смен. Семь-восемь тысяч — месячный оклад медика скорой помощи. Естественно, ни о каких надбавках со стороны государства в период пандемии нет и речи.

Если работать на одной ставке, то в месяц медработник отрабатывает семь смен. Если на полторы — сутки через двое.

Например, за сутки фельдшер получает 1 тысячу сомов, в среднем 500 уходит на питание.

Но сейчас с этим стало легче. Волонтеры активно помогают врачам скорой помощи, привозят горячее питание и воду.

В Центре экстренной медицины напомнили, что в настоящее время станция на улице Исанова закрыта на карантин и приезжать туда не стоит, потому что многие медики сами болеют. Но в экстренных случаях врачи могут принять пациента в машине и оказать первую помощь.