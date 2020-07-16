О тех, от кого зависит жизнь. Одна ночь с врачами скорой помощи Бишкека

Когда мы чувствуем себя плохо, а тем более сейчас, в период разгула COVID-19, набираем три заветные цифры 103.
Первыми, кому в экстренной ситуации мы сообщаем о своих боли, тревоге и страхе, оказываются диспетчеры Центра экстренной медицины. Во многих случаях именно от бригады скорой помощи зависит, будет человек жить или нет...
Журналист 24.kg отработал ночную смену с бригадой реаниматологов и убедился, насколько труд врачей скорой сложный и опасный.
За себя и за коллегСмена началась в 22.00. Мало кто задумывается о том, каково приходится людям в белых халатах. Их работа сложная не только физически, но и психологически — постоянно стрессовые ситуации.
Вызывая скорую, мы обычно требуем, чтобы медики быстро приехали и правильно оказали помощь. Зачастую пациенты или их родственники позволяют себе грубость и нелестные высказывания в адрес врачей, могут и руки распускать. К сожалению, такие случаи нередки.
Сегодня на станции скорой помощи Бишкека на смену выходят 35 бригад. 109 сотрудников сами болеют и находятся на больничном, пять из них — с коронавирусом. Остальным приходится работать и за себя, и за коллег.
Жертва советов из соцсетей
Время 22.32. Диспетчер принял звонок от женщины, которая живет за Большим Чуйским каналом. У пациентки внутреннее кровотечение и рвота. Бригада из трех человек мигом выезжает на вызов. Реаниматолог Жанара Айдарова сказала, что, скорее всего, женщину придется забирать в больницу.
Прибыли на место быстро — в течение 15 минут. Мать пациентки рассказывает, что у нее уже была язва двенадцатиперстной кишки и желудка. После тщательного осмотра доктор принимает решение госпитализировать женщину в Национальный хирургический центр. Оказалось, что больная пила аспирин несколько дней подряд. Это, по словам Жанары Айдаровой, и спровоцировало кровотечение. Потому что медикамент разжижает кровь, а у пациентки была язва.
Граждане следуют рекомендациям случайных людей в социальных сетях и начинают принимать лекарства. Так нельзя делать ни в коем случае!Жанара Айдарова
Вместе с женщиной в больницу поехали мать и сын. Несмотря на то что в реанимобиле допускается присутствие только одного сопровождающего. Но реаниматолог идет навстречу семье.
Только у одной бригады реаниматологов за одну смену может быть до 20 вызовов. Участились случаи, когда врачей скорой вызывают без явного повода — у людей массовая истерия.
38 вместо 110
Время 00.11, очередной вызов. В медиках нуждается 25-летняя девушка, она теряет сознание и падает в обморок. Вызывали врачей к зданию Национальной филармонии. Но по приезде на месте никого не оказалось. Жанара Айдарова связывается с диспетчером и просит уточнить, откуда именно поступил звонок. Последняя ответила: они не поднимают трубку. Через несколько минут те, кто вызывал бригаду, перезвонили и сказали, что уехали в больницу своим ходом.
Таких вызовов бывает очень много. Кто-то истерит и сразу начинает звонить в скорую, а когда мы приезжаем, никого уже нет. Либо не берут трубку.Жанара Айдарова
В 00.34 поступил вызов на улицу Токтогула. У девушки аллергия на аспирин. Бригада прибыла в течение 13 минут. Реаниматолог беседует с пациенткой, а фельдшер готовит все необходимое для инъекции. После укола девушке стало гораздо лучше. Медик назначила лекарственный препарат, чтобы не было припадков.
На 10 тысяч жителей города нужна одна машина скорой помощи. В Бишкеке официально только в поликлиниках приписаны 1 миллион 48 тысяч человек.
Время – жизнь
Ложные вызовы, отнимающие драгоценное время, несмотря на многочисленные просьбы и предупреждения врачей, — все еще не редкость.
В 2.10 от жительницы переулка Нарынского на пульт диспетчера поступил звонок. Она в панике говорила, что ей стало очень плохо после капельницы. В 2.27 медики были уже на месте. Но ворота никто так и не открыл.
«Перед выездом я позвонила и спросила, что беспокоит женщину. Она в истерике говорила, что ей плохо после капельницы, упало давление. А сейчас просто берут и делают отказ», — комментирует ситуацию медик.
«Это ужасно. Именно в эту минуту где-то действительно умирает человек, который нуждается в помощи врачей. Такое происходит чуть ли не каждый день», — говорит она.
Но сегодня вызывать скорую стали чаще из-за обыкновенной паники.
Зарплата медиков скорой помощи
На одну зарплату врачам скорой выжить нелегко. Приходится подрабатывать, когда нет смен. Семь-восемь тысяч — месячный оклад медика скорой помощи. Естественно, ни о каких надбавках со стороны государства в период пандемии нет и речи.
Например, за сутки фельдшер получает 1 тысячу сомов, в среднем 500 уходит на питание.
Но сейчас с этим стало легче. Волонтеры активно помогают врачам скорой помощи, привозят горячее питание и воду.
В Центре экстренной медицины напомнили, что в настоящее время станция на улице Исанова закрыта на карантин и приезжать туда не стоит, потому что многие медики сами болеют. Но в экстренных случаях врачи могут принять пациента в машине и оказать первую помощь.