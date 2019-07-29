Скандал с реанимобилями. Поставщик должен переделать поставленные машины

Поставщик должен будет переделать реанимобили. Об этом 24.kg сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

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По его словам, компания обещала устранить недостатки и привести машины в соответствие с нашей спецификацией.

«Где они будут это делать, в Кыргызстане или за его пределами, — это их проблемы. Пока автомашины не будут соответствовать нашим спецификации и стандартам, мы их не примем», — отметил Мадамин Каратаев.

Он добавил, что временные сроки перед поставщиком не установлены.

Напомним, что Германия выделила Кыргызстану грант в 1,18 миллиона евро на покупку 15 машин скорой помощи и оборудования для них. Контракт на поставку заключили в марте 2017-го. Поставить автомобили должны были до 22 июня, а ввести в эксплуатацию — до 22 июля. Их растаможили лишь в декабре, однако за полтора года ни одну карету скорой помощи не ввели в эксплуатацию.

Министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев заметил, что фирма не выполнила обязательства, прописанные в договоре.

Созданная комиссия выявила при осмотре машин ряд несоответствий в технических параметрах. Международные эксперты сделали заключение, что 8 из 15 автомобилей можно принять после устранения недостатков. Но позднее решили, что ни одну машину нельзя принять в эксплуатацию.