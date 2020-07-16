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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бооме сломался реанимобиль из партии, купленной на грант Всемирного банка

Сегодня в соцсетях пользователи распространили видео с поломанной каретой скорой помощи. Машина стояла на обочине в Боомском ущелье. Как выяснилось позже, реанимобиль направлялся в Иссык-Кульскую областную больницу.

В Министерстве здравоохранения 24.kg подтвердили, что эта машина из партии закупленных на грант Всемирного банка в рамках реализации проекта «Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий в Кыргызстане».

По данным ведомства, в Боомском ущелье возникла незначительная техническая неисправность.

Со стороны компании-поставщика направлена бригада механиков, авто находится на гарантийном обслуживании.

Автомобиль транспортирован в Чолпон-Ату. Водитель ожидает приезда специалистов. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159738/
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