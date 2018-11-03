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Общество

Запрет снят. Кыргызский картофель начали поставлять в Узбекистан

Узбекистан дал разрешение 17 компаниям Кыргызстана на поставки картофеля. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

По его данным, в Ташкенте прошла рабочая встреча представителей Минсельхоза и Государственной инспекции по карантину растений относительно экспорта продовольственного картофеля из Кыргызстана. В ходе договоренностей узбекская сторона предоставила список 17 узбекских компаний, которым разрешен импорт картофеля.

«На основании этих договоренностей между частными предпринимателями Иссык-Кульской области и ООО «Наманган Универсал Савдо Инвест» (Узбекистан) заключен договор на поставку двух тысяч тонн картофеля. На сегодня из Иссык-Кульской области в Узбекистан отправлено более 66 тонн. Фитосанитарная сертификация проведена в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями узбекской стороны», — говорится в сообщении.

Напомним, Узбекистан ввел запрет на ввоз кыргызского картофеля еще в середине августа. Фермеры понесли значительные убытки. На проблему обратил внимание даже президент страны, который раскритиковал главу Минсельхоза Нурбека Мурашева за слабую работу.
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