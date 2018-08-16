Узбекистан запретил ввозить картофель из Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщил директор Департамента карантина растений Амангельди Исаев.

По его словам, из Узбекистана не поступили официальное уведомление и объяснение причин. «Еще в июле мы писали письмо в Министерство сельского хозяйства РУз с просьбой прояснить ситуацию. Ответ до сих пор не последовал. Мы приглашали их в КР, чтобы на месте ознакомиться с продукцией», — пояснил Амангельди Исаев.

Он добавил, что в ближайшие дни министр экономики Олег Панкратов поедет в Ташкент для решения этой проблемы. «Пока сбор урожая не начался. Но мы ожидаем получить до 1 миллиона тонн картофеля. В прежние годы Узбекистан хорошо покупал нашу продукцию. Если запрет не удасться снять, у нас еще есть рынок сбыта в ЕАЭС», — отметил Амангельди Исаев.

В Департаменте карантина растений уверяют, что картофель в Кыргызстане не поражен ни болезнями, ни паразитами.