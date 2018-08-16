18:59
USD 69.49
EUR 78.71
RUB 1.05
Общество

Узбекистан запретил ввозить картофель из Кыргызстана

Узбекистан запретил ввозить картофель из Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщил директор Департамента карантина растений Амангельди Исаев.

По его словам, из Узбекистана не поступили официальное уведомление и объяснение причин. «Еще в июле мы писали письмо в Министерство сельского хозяйства РУз с просьбой прояснить ситуацию. Ответ до сих пор не последовал. Мы приглашали их в КР, чтобы на месте ознакомиться с продукцией», — пояснил Амангельди Исаев.

Он добавил, что в ближайшие дни министр экономики Олег Панкратов поедет в Ташкент для решения этой проблемы. «Пока сбор урожая не начался. Но мы ожидаем получить до 1 миллиона тонн картофеля. В прежние годы Узбекистан хорошо покупал нашу продукцию. Если запрет не удасться снять, у нас еще есть рынок сбыта в ЕАЭС», — отметил Амангельди Исаев.

В Департаменте карантина растений уверяют, что картофель в Кыргызстане не поражен ни болезнями, ни паразитами.
Ссылка:
просмотров: 371
Версия для печати
Материалы по теме
Ядовитую траву из Кыргызстана пытались незаконно ввезти в Новосибирск
58,5 тонны яблок из Кыргызстана не разрешили ввезти в Новосибирскую область
Популярные новости
Скончалась Салтанат Саматова Скончалась Салтанат Саматова
Взрыв в&nbsp;Бишкеке. Что известно о&nbsp;бизнесмене и&nbsp;бывшем чекисте Александре Гайдукове Взрыв в Бишкеке. Что известно о бизнесмене и бывшем чекисте Александре Гайдукове
В&nbsp;мусульманской стране надели на&nbsp;девушек-полицейских шортики В мусульманской стране надели на девушек-полицейских шортики
Сапар Исаков: Я&nbsp;отменил поездку в&nbsp;Москву, чтобы не&nbsp;вызвать подозрений о&nbsp;побеге Сапар Исаков: Я отменил поездку в Москву, чтобы не вызвать подозрений о побеге
Бизнес
Как посетить офис мобильного оператора, не&nbsp;вставая с&nbsp;места? Как посетить офис мобильного оператора, не вставая с места?
На&nbsp;рынке &laquo;Дордой&raquo; открылась новая сберкасса &laquo;Бакай Банка&raquo; На рынке «Дордой» открылась новая сберкасса «Бакай Банка»
Как победить тяжелую болезнь, рассказывают специалисты Acıbadem Как победить тяжелую болезнь, рассказывают специалисты Acıbadem
Покупайте смартфоны и&nbsp;получайте приятные бонусы Покупайте смартфоны и получайте приятные бонусы