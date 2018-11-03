Слово «барбер» прочно входит в обиход современного мужчины, желающего выглядеть модным и стильным. По всему миру открываются так называемые мужские салоны, или, как их принято называть, барбершопы.
Сюда приходят не просто подстричь бороду, подровнять шевелюру и придать усам «правильное направление», но и просто пообщаться, пропустить стаканчик виски.
— Чем отличается простой мужской мастер, который может аккуратно подстричь и бороду, от барбера?
— Начнем с того, что понятие «барбер» достаточно молодое. Раньше нас называли просто — мужской мастер. Но барбер-направление более специфичное. Оно включает в себя, помимо умения аккуратно и красиво подстричь волосы на голове, искусство бритья опасной бритвой, уход за бородой, усами. К тому же в последние годы носить бороду стало модно. Поэтому и начали открываться барбершопы.
По сути, мужской мастер и барбер – одно и то же. Но если мужские мастера хорошо работают над формами, то барберы классно развивают моторику.Георгий Жуков
— Может ли мужчина самостоятельно, без помощи специалиста, содержать свою бороду в порядке и ухаживать за ней?
— Вы можете сами себя подстричь? Покрасить? Нет. То же самое и с бородой. Правильно оформлять бороду надо в салоне. Самому можно побриться, контур линии вывести, но придать форму должен мастер.
— Что делать мужчине, у которого вместо роскошной растительности свешивается «козья бородка»?
— Ничего не делать. Забыть об идее отпустить бороду. Поймите, роскошная растительность на лице мужчины, с которой можно работать, — это генетика. Если ваш подбородок покрывает жиденький пушок, не стоит ждать того, что он когда-нибудь трансформируется в густую, «лопаткой» бородку.
Не советовал бы мужчинам, у которых не растут волосы на лице так, как им этого хотелось, втирать масла или мази, приготовленные не по традиционным рецептам. Не поможет.Георгий Жуков
— Растительность на лице и голове обязательно должна быть одного цвета или возможны варианты?
— Разумеется, возможны и даже приветствуются. Бородатые как раз и пытаются выделиться с помощью бороды. К примеру, в Питере есть ребята, которые ходят с синей бородой. Очень оригинально смотрится.
— Барбершопы были на пике популярности в 50-е годы прошлого столетия. Однако с недавних пор популярность этой профессии вновь выросла. С чем это связано, как считаете?
— Попытаюсь объяснить. Каждый день открываются сотни барбершопов, а это значит, что мужчины стали понимать силу бороды, так сказать. Хотя любовь к ней то нахлынет, то отступает.
Но есть такие, как я. Мне иногда кажется, что я родился с бородой. Это уже оболочка.Георгий Жуков
Возьмите Никиту Михалкова. Вы его можете себе представить без усов? Нет. Так что тенденция барбершопов никогда не канет в Лету.
— Но усы, кажется, не так в тренде, как борода?
— Нет. Усы действительно не так популярны. Мне усатые парни напоминают актеров из фильмов начала 80-х годов. Бывает, кто-то отпустил усы ради форса. Пришел на вечеринку, а его обсмеяли. Ну он вернулся домой и сбрил. Есть, конечно, узкий сегмент усатых, но они, как правило, носят усы с ранней молодости. Растительность на лице отлично скрывает дефекты. К примеру, шрам на верхней губе или выпирающий вперед подбородок.
— Борода всем придает брутальности?
— Не всем. Есть мужчины, которым борода категорически не идет и просто уродует.
— Насколько развита индустрия барбершопов здесь, в Бишкеке? Отличаются ли они от собратьев в Алматы, Москве?
— В Бишкеке индустрия барбершопов должна быть достаточно развита. Почему? Да потому, что у азиатов жесткие волосы, и здесь просто рай для барберов. Можно отточить технику, поработать с линиями. У ваших мужских мастеров очень высокий уровень, серьезно. Они умеют читать форму, чувствуют направленность.
Так что все возможности в Бишкеке для расцвета барбер-направления есть.Георгий Жуков
Что же касается какого-то отличия барбершопов друг от друга в разных городах, его нет. Будь это Бишкек или Москва, или Питер, барбершоп есть барбершоп. Другое дело, что в каждом подобном заведении своя атмосфера, и ее надо уметь создать.
— Что отличает обычную мужскую цирюльню от барбершопа?
— Начнем с того, что в мужской люксовый салон ходят состоятельные люди. А барбершопы популярны среди молодых представителей разных субкультур. В простой парикмахерской мужчина не может выпить виски, поболтать с единомышленниками, посмотреть футбол, а заодно и подровнять бороду или сделать укладку.
В парикмахерскую люди приходят не за общением, а за услугами. А вот в барбершоп идут, чтобы побыть среди своих. То же самое с салоном представительского класса.Георгий Жуков
— Что нужно мужскому мастеру, чтобы претендовать на звание барбера?
— Многие считают, что вот отпустит он бороду, купит опасную бритву, набьет татуировку, приобретет машинку с восемью насадками — и сразу крутой барбер. Нет. Чтобы стать барбером, нужно образование соответствующее получить, фундамент, так сказать. Только так мастер может набить руку и не просто освоить технику, а создать собственный тренд. Барбер — это состояние души, а не тупая погоня за модой и эпатажем.