Five deputy groups formed in Parliament of Kyrgyzstan

Five deputy groups have been formed at the first session of the Zhogorku Kenesh of Kyrgyzstan. They include from 14 to 19 deputies.

The deputy group Ata-Zhurt consists of 18 deputies:

  • Nurlanbek Azygaliev
  • Nurlanbek Turgunbek uulu
  • Kuvanychbek Kongantiev
  • Kamila Talieva
  • Dastanbek Dzhumabekov
  • Zhyldyz Sadyrbaeva
  • Ulan Bakasov
  • Alisher Kozuev
  • Mederbek Aliev
  • Gulnara Baatyrova
  • Saltanat Amanova
  • Dastan Bekeshev
  • Tabyldy Muratbekov
  • Gulai Mashrapova
  • Zhyldyz Egemberdieva
  • Altynbek Kylychbaev
  • Ilimbek Kubanychbekov
  • Burun Amanova

Nurlanbek Azygaliev was elected head of the group, and Gulnara Baatyrova and Alisher Kozuev — his deputies.

Deputy group Mekenchil consists of 19 people:

  • Kunduzbek Sulaimanov
  • Jamilya Isaeva
  • Aisarakan Abdibaeva
  • Abdyldabek Egemberdiev
  • Erkeaiym Seyitkazieva
  • Bekmurza Ergeshov
  • Yrysbek Atazhanov
  • Shaiyrbek Tashiev
  • Sovetbek Rustambek uulu
  • Gulsunkan Zhunushalieva
  • Venera Salyamova
  • Zhanybek Abirov
  • Kurmankul Zulushev
  • Umbetaly Kydyraliev
  • Makhabat Mavlyanova
  • Bekmyrza Cholponbai uulu
  • Toktobubu Ashimbaeva
  • Temirlan Aitiev
  • Karim Khanjeza

Eldik group includes 18 deputies:

  • Akylbek Tumonbaev
  • Ulanbek Dzhaanbaev
  • Gulya Kozhokulova
  • Ulan Primov
  • Altynbek Kudaiberdiev
  • Ulukbek Karybek uulu
  • Ulukbek Uzakbaev
  • Erkinbek Esenaliev
  • Medina Kairylbekova
  • Chyngyz Azhibaev
  • Marlen Mamataliev
  • Edita Taigaraeva
  • Bolot Sagynaev
  • Daniyar Tolonov
  • Adilet Belekov
  • Zhanybek Amatov
  • Bakyt Chopoev
  • Aigul Akhmedova

The leader of the group is Akylbek Tumonbaev.

Adilet Kyrgyzstan group (14 deputies):

  • Nurbek Sydygaliev
  • Ismanali Zhoroev
  • Ravshanbek Rysbaev
  • Eldar Sulaymanov
  • Nurzhamal Torobaeva
  • Suyunbek Omurzakov
  • Zhyldyz Kurmanalieva
  • Gulsharkan Kultaeva
  • Gulnara Akimbaeva
  • Bakhridin Shavazov
  • Bakyt Tentishev
  • Rakhat Zhunushbaeva
  • Kubanychbek Samakov
  • Zhyldyz Taalaibek kyzy

Nurbek Sydygaliev was elected its leader.

Ala-Too group consisting of 15 deputies:

  • Zhanar Akaev
  • Nilufar Alimzhanova
  • Seyidbek Atambayev
  • Bolotbek Borbiev
  • Azamzhan Zhalilov
  • Azamat Israilov
  • Baktiyar Kalpaev
  • Taalaibek Masabirov
  • Gulkan Moldobekova
  • Mederbek Sakkaraev
  • Zhumabek Salymbekov
  • Gulzhan Satieva
  • Azizbek Tursunbaev
  • Meder Chotonov
  • Cholpon Esenamanova

The leader of the group is Zhanar Akaev.

MPs Elvira Surabaldieva, Erulan Kokulov and Bolot Ibragimov reported that they did not join any deputy group.
