Deputy Abdyldabek Egemberdiev submits resignation letter

Deputy Abdyldabek Egemberdiev has submitted a resignation letter. Sources informed 24.kg news agency.
According to them, a Central Election Commission meeting will be held today to consider his resignation letter.
Deputy Abdyldabek Egemberdiev was elected from Sokuluk constituency No. 19.
Earlier, eight deputies voluntarily resigned: Eldar Sulaimanov, Nurlanbek Turgunbek uulu, Kunduzbek Sulaimanov, Kuvanychbek Kongantiev, Kurmankul Zulushev, Shairbek Tashiev, Nurlanbek Azygaliev, and Gulsunkan Zhunushalieva.
Deputy Zhanar Akayev also gave up his mandate after being appointed Mayor of Osh city.