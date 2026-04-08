Deputy Abdyldabek Egemberdiev submits resignation letter

Deputy Abdyldabek Egemberdiev has submitted a resignation letter. Sources informed 24.kg news agency.

According to them, a Central Election Commission meeting will be held today to consider his resignation letter.

Deputy Abdyldabek Egemberdiev was elected from Sokuluk constituency No. 19.

Earlier, eight deputies voluntarily resigned: Eldar Sulaimanov, Nurlanbek Turgunbek uulu, Kunduzbek Sulaimanov, Kuvanychbek Kongantiev, Kurmankul Zulushev, Shairbek Tashiev, Nurlanbek Azygaliev, and Gulsunkan Zhunushalieva.

Deputy Zhanar Akayev also gave up his mandate after being appointed Mayor of Osh city.
Related
Makhabat Mavlyanova leaves Yntymak Mekenchil parliamentary group
Chingiz Aidarbekov appeals to President with complaint about CEC actions
CEC terminates powers of MP Gulsunkan Zhunushalieva ahead of schedule
CEC officially strips Nurlanbek Azygaliev of his parliamentary mandate
Mavlyuda Kalberdieva to replace Shairbek Tashiev in Parliament
Powers of MP Shairbek Tashiev terminated ahead of schedule
Zhogorku Kenesh deputy Kuvanychbek Kongantiev resigns
Parliament Speaker reveals MPs’ salaries
Ata-Zhurt deputy group changes its name
CEC transfers deputy mandates to Raiymberdi Duishenbiev, Dzhailoobai Nyshanov
Popular
Kyrgyzstan approves CIS automotive industry agreement Kyrgyzstan approves CIS automotive industry agreement
Two earthquakes — in Afghanistan and Tajikistan — felt in Kyrgyzstan Two earthquakes — in Afghanistan and Tajikistan — felt in Kyrgyzstan
Kyrgyzstan’s MES continues work to neutralize radioactive waste Kyrgyzstan’s MES continues work to neutralize radioactive waste
Kyrgyzstan and Russia discuss launch of logistics corridor via Caspian Sea Kyrgyzstan and Russia discuss launch of logistics corridor via Caspian Sea
