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Экономика

ООН отнесла Кыргызстан к странам со средним уровнем развития

Кыргызстан вошел в группу стран со средним уровнем развития, заняв 122-е место в рейтинге ООН Human Development Index. Об этом сообщила «Фергана».

Как отмечено в докладе Программы развития ООН (ПРООН), индекс рассчитывается с учетом трех факторов: уровень жизни (показателем которого выступает объем валового внутреннего продукта на душу населения), продолжительность жизни и уровень грамотности населения. Всего в списке 189 стран.

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Вместе с Кыргызстаном в списке стран со средним уровнем развития и Таджикистан. Он расположился на 127-м месте.

Казахстан вошел в группу стран с очень высоким уровнем развития, заняв 58-е место в рейтинге.

Возглавила список ООН Норвегия. В первой десятке также Швейцария, Австралия, Германия, Ирландия, Исландия, Гонконг, Швеция, Нидерланды и Сингапур.

Всего в группе стран с очень высоким уровнем развития 59 государств, в том числе Россия (49-е место).

Большинство стран бывшего СССР попали в группу государств с высоким уровнем развития.

Узбекистан занял 105-е место, Туркменистан — 108-е. В этой же группе Китай (86-е место).

Со 152-го места в рейтинге идут страны с низким уровнем развития (всего 38 стран). В ней Афганистан (168-е место). В конце списка — Южный Судан, Центрально-Африканская Республика и Нигер.
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