Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан вошли в перечень двадцати стран мира, жители которых испытывают наименьшее количество негативных эмоций. Об этом говорится в исследовании компании Gallup Global «Emotions 2018», сообщила «Фергана».

В 2017 году исследователи опросили граждан 147 стран мира по двум блокам вопросов, один из которых касался положительных, а другой — негативных эмоций. В первом блоке присутствовали такие вопросы, как «Чувствовали ли вы себя вчера отдохнувшим?» и «Смеялись ли вы вчера?». Во втором блоке — вопросы вроде «Испытывали ли вы вчера физическую боль?» и «Было ли вам вчера грустно?». Исходя из результатов, высчитывали числовой показатель, который обобщали в рамках всей страны.

Рейтинги позитивных и негативных эмоций составлялись независимо. Всего составлено четыре: 15 стран с наименьшим числом негативных эмоций, 12 стран с наибольшим числом негативных эмоций, 13 стран с наименьшим числом позитивных эмоций, 12 стран с наибольшим числом позитивных эмоций.

Кыргызстан разделил с Тайванем первое место по наименьшему числу негатива. Обе страны набрали лишь по 16 баллов.

В Global Emotions 2018 полагают, что низкий уровень негативных эмоций населения далеко не всегда означает, что объективно в стране все хорошо. На эмоциональное состояние влияют культурные традиции и местный этикет — не везде граждане готовы открыто отвечать на вопросы о своем настроении.

На втором месте находится Казахстан с 17 баллами, на третьем — Эстония с 18 баллами, на четвертом — Узбекистан и Азербайджан, набравшие по 19 баллов. Далее следуют Россия, Польша и Монголия с 20 баллами.

Больше всего негативных эмоций испытывают в Центрально-Африканской республике. Страна набрала 61 балл. На втором месте — Ирак с 59 баллами, на третьем — Южный Судан с 55 баллами. Также в списке: Чад, Сьерра-Леоне, Египет, Иран, Нигер, Палестина, Либерия, Мадагаскар и Уганда.

Меньше всего позитивных эмоций испытывают жители Афганистана, набравшие 48 баллов.

На втором месте Йемен с 49 баллами, на третьем — Тунис с 50 баллами. Четвертое место занимает Турция, набравшая 53 балла, пятое делят Эфиопия и Непал с 54 баллами.

Страной, где люди испытывают больше всего позитивных эмоций, признан Парагвай.

Там «индекс позитива» достигает 85 баллов. Второе место делят Колумбия, Сальвадор и Гватемала с 82 баллами. На третьем месте с 81 баллом оказался Узбекистан вместе с Панамой, Индонезией, Исландией, Гондурасом, Эквадором, Коста-Рикой и Канадой.

Средний уровень позитива в мире в этом году составил 69 баллов. С 2006 года, когда впервые провели исследование, практически ничего не изменилось. А вот общемировой уровень негативных эмоций за минувшие годы серьезно вырос. В 2006 году он составлял 24 балла, впоследствии почти неизменно рос и к 2018 году достиг 30 баллов.