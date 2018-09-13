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Экономика

Кыргызстанцы предпочитают брать кредиты в национальной валюте

Жители Кыргызстана чаще всего берут кредиты в национальной валюте. Об этом говорится в отчете о денежно-кредитной политике Национального банка по итогам первого полугодия 2018 года.

Во втором квартале 2018 года увеличивался объем кредитного портфеля в национальной валюте. Одновременно снижались процентные ставки по кредитам и в национальной, и в иностранной валютах.

Объем кредитного портфеля коммерческих банков достиг 119,6 миллиарда сомов, увеличившись с начала года на 10,4 процента. Объем кредитов в национальной валюте вырос на 11 процентов, в иностранной — на 9,4 процента.

Долларизация кредитного портфеля с начала года снизилась на 0,3 процента до 37,6 процента. Это связано с уменьшением кредитов в иностранной валюте сроком до 3 лет.

В разрезе отраслей отмечалось увеличение числа кредитов в сельском хозяйстве (в 5,3 раза), в сферах социальных услуг (на 47,4 процента) и строительства (на 32,1 процента).

Средняя ставка по вновь выданным кредитам в сомах составила 18,27 процента, в иностранной валюте — 9,56 процента.
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