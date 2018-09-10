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Экономика

Уровень долларизации депозитов за полгода снизился на 2,2 процента

Долларизация депозитов с начала года снизилась на 2,2 процентных пункта, составив по итогам шести месяцев 2018 года 45,3 процента. Об этом говорится в отчете о денежно-кредитной политике Национального банка по итогам второго квартала 2018 года.

Отмечается, что объем депозитной базы коммерческих банков на конец второго квартала составил 128,3 миллиарда сомов. С начала года показатель вырос на 5,5 процента за счет роста депозитов в национальной валюте на 9,9 процента (до 70,2 миллиарда сомов) и в иностранной валюте — на 0,6 процента (до 58,1 миллиарда сомов).

При этом долларизация депозитов физических лиц составила 38 процентов (снизилась на 3,2 процента), а юридических лиц — 50,8 процента (снизилась на 3,5 процента).

Чаще всего кыргызстанцы делали вклады сроком до одного года. Они занимают 69,6 процента всех депозитов. Средневзвешенная ставка по срочным депозитам в национальной валюте составила 10,24 процента, в иностранной валюте — 3,63 процента.
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