В сентябре Минфин выпустит ценных бумаг на 1,2 миллиарда сомов

В сентябре Министерство финансов планирует выпустить государственных ценных бумаг на 1 миллиард 280 миллионов сомов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что на сентябрь запланировали два выпуска государственных казначейских векселей (ГКВ) со сроком обращения 12 месяцев на 70 и 110 миллионов сомов.

Кроме того, выпустят государственные казначейские облигации (ГКО) со ставкой купона в 7 и 6 процентов и сроком обращения от двух до пяти лет. От их размещения в бюджет поступят 700 миллионов сомов и 400 миллионов сомов.

Государственные ценные бумаги — это долговой инструмент. За счет их размещения Минфин сокращает дефицит бюджета, но увеличивает внутренний государственный долг. На 30 июня 2018 года он составляет 41 миллиард 33,49 миллиона сомов.