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Экономика

Ко Всемирным играм кочевников Нацбанк выпустил три новые коллекционные монеты

Национальный банк ввел в обращение три новые коллекционные монеты «Улак тартыш» и «Жилище кыргызов — юрта». Выпуск приурочен к III Всемирным играм кочевников.

Отмечается, что с 28 августа 2018 года вводятся в обращение серебряная и медно-никелевая коллекционные монеты «Улак тартыш» серии «Всемирные игры кочевников» и медно-никелевая коллекционная монета «Жилище кыргызов — юрта» серии «Эпоха Кыргызского каганата».

пресс-службы Нацбанка
Фото пресс-службы Нацбанка. Серебряная монета «Улак тартыш»

Коллекционная монета «Улак тартыш» серии «Всемирные игры кочевников» выпущена для возрождения и популяризации этнических видов спорта и посвящена III Всемирным играм кочевников 2018 года.

Основным сюжетом лицевой стороны монеты является скачущий всадник с улаком. Динамику игры отражают линии, постепенно переходящие в очертания гор. В верхней части монеты размещены логотип ВИК, выполненный цветной печатью, и название монеты «Улак тартыш», исполненное в руническом стиле.

В левой части монеты изображены иллюстрированные силуэты всадника и вовлеченные в игру команды игроков. В правой части серебряной монеты указаны вес монеты (31,10 г) и проба металла (Ag925°). Номинал монеты 10 сомов указан в нижней части монеты.

На оборотной стороне монеты в центре представлен герб Кыргызстана. По окружности монеты размещена надпись с названием монеты «Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары/World Nomad Games». В нижней части монеты указан год выпуска монеты — 2018-й.

Коллекционная медно-никелевая монета «Жилище кыргызов — юрта» выпущена для популяризации духовных и культурных ценностей кыргызского народа.

Основным сюжетом лицевой стороны монеты является изображение юрты. В верхней части монеты размещена надпись «Боз үй». В нижней части монеты указаны номинал монеты и знак сома, состоящий из заглавной буквы официальной денежной единицы Кыргызстана и нижнего подчеркивания, означающего стабильность национальной валюты.

На оборотной стороне в центре монеты размещен герб страны на фоне стилизованной конструкции юрты. В верхней части монеты — надпись «Улуу кыргыз каганаты». В нижней части монеты указан год выпуска монеты — 2018-й.

Серебряную монету «Улак тартыш» можно купить за 2,9 тысячи сомов, медно-никелевую монету «Улак тартыш» — за 700 сомов, медно-никелевую монету «Жилище кыргызов — юрта» — за 450 сомов.

Каждая серебряная монета помещена в акриловую капсулу и упакована в отдельный футляр с приложением сертификата качества. Каждая медно-никелевая монета помещена в акриловую капсулу и размещена в блистерной упаковке.

«Коллекционные монеты «Улак тартыш», «Жилище кыргызов — юрта» и другие коллекционные монеты, выпущенные Национальным банком, будут реализовываться в кассах Национального банка и во время проведения III Всемирных игр кочевников на территории ипподрома Чолпон-Аты с 31 августа по 14 сентября», — подчеркнули в пресс-службе Национального банка.
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