В Кыргызстане кооперативы приравняли к фермерам, освободив от основных налогов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр экономики Олег Панкратов.

По его словам, фермеры платят один налог — налог на землю. Кооперативы также освободили от налога на прибыль, НДС, налога с продаж, оставив только налог на землю.

«Люди должны объединяться в кооперативы, чтобы мы могли войти в большие торговые сети и экспортировать сельхозпродукцию. Сейчас же каждый фермер выращивает разную продукцию. Сформировать единый сорт товара сложно. Как следствие, мы вынуждены отказывать торговым сетям в экспорте», — сказал Олег Панкратов.