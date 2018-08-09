Национальный банк Кыргызстана войдет в капитал Гарантийного фонда

Пакет законопроектов для вхождения Национального банка Кыргызстана в капитал Гарантийного фонда разработан и находится на общественном обсуждении. Об этом на встрече с президентом Сооронбаем Жээнбековым сообщил председатель НБ КР Толкунбек Абдыгулов.

Он рассказал о проводимой денежно-кредитной политике, текущей ситуации в банковском секторе и мерах по обеспечению стабильности курса национальной валюты. Кроме того, на встрече затронули вопрос создания благоприятных условий для развития и поддержки малого предпринимательства и расширения кредитования.

«Рассмотрен вопрос вхождения Национального банка в капитал ОАО «Гарантийный фонд». Капитализация ГФ позволит увеличить число и объем выделяемых кредитов в регионах», — говорится в сообщении.

За счет средств Национального банка по линии Российско-Кыргызского фонда развития Гарантийному фонду предоставили кредит в 100 миллионов сомов.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул необходимость принятия мер для снижения процентных ставок по кредитам для предпринимателей и поручил активно увеличивать объемы кредитования малого бизнеса.

Приоритетным направлением работы Национального банка и всей банковской системы президент обозначил вопросы развития цифрового финансового пространства, банковской инфраструктуры, увеличения доли безналичных платежей, количества банкоматов и POS-терминалов в регионах.