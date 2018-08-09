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Экономика

Неэффективные госпредприятия отдадут в доверительное управление бизнесу

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев провел рабочее совещание по формированию перечня государственных объектов, передаваемых в доверительное управление и для проектов в рамках государственно-частного партнерства. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Мухаммедкалый Абылгазиев настаивает на изменении принципов управления государственной собственностью.

Мы должны добиться, чтобы имущество, находящееся в собственности государства, работало в интересах народа и приносило прибыль.

Мухаммедкалый Абылгазиев
«Сейчас только несколько десятков предприятий работают рентабельно и показывают хорошие результаты. Неэффективные государственные предприятия надо ликвидировать или передать в доверительное управление представителям бизнеса, которые смогут повысить отдачу от их работы», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

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Премьер-министр пояснил, что принято решение о формировании инвестиционных лотов для инвесторов. Это решение позволит сократить бюрократические и коррупционные проявления для бизнеса. Формирование лотов позволит привлекать инвесторов, в том числе в 20 городов, отобранных как точки роста в рамках программы развития регионов.

Инвесторам предложат 87 объектов для создания совместных предприятий. В сентябре пройдет инвестиционный форум, где их и представят.
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