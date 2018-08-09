Неэффективные госпредприятия отдадут в доверительное управление бизнесу

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев провел рабочее совещание по формированию перечня государственных объектов, передаваемых в доверительное управление и для проектов в рамках государственно-частного партнерства. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.
Мухаммедкалый Абылгазиев настаивает на изменении принципов управления государственной собственностью.
«Сейчас только несколько десятков предприятий работают рентабельно и показывают хорошие результаты. Неэффективные государственные предприятия надо ликвидировать или передать в доверительное управление представителям бизнеса, которые смогут повысить отдачу от их работы», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.
Мы должны добиться, чтобы имущество, находящееся в собственности государства, работало в интересах народа и приносило прибыль.Мухаммедкалый Абылгазиев
Инвесторам предложат 87 объектов для создания совместных предприятий. В сентябре пройдет инвестиционный форум, где их и представят.