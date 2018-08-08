11:24
USD 68.13
EUR 78.94
RUB 1.07
Экономика

Электронные патенты по всей республике начнут выдавать с октября

Пилотный проект завершился, и с 1 августа 2018 года в городах Бишкеке и Оше начали выдавать патенты в электронном формате. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, с 1 августа в двух столицах можно в электронном формате получить добровольный, обязательный патенты и патент на наемного работника, занятого в сфере деятельности, подлежащей обязательному патентированию.

С 1 октября 2018 года выдача патентов в электронном формате начнется на остальной территории Кыргызстана.

«Выдача патента в электронном формате направлена на сокращение временных затрат налогоплательщика при получении патента. Отметим, что налогоплательщики могут приобретать патенты по своему выбору: на бумажном носителе, как ранее, или в электронном формате», — подчеркнули в ГНС.
Ссылка:
просмотров: 399
Версия для печати
Материалы по теме
Про фискализацию. ГНС о том, как получить электронный патент и никуда не ходить
Про фискализацию. Как электронный патент все равно заставит ходить к чиновнику
Предпринимателю облегчили жизнь. В Бишкеке и Оше можно купить патент онлайн
В Бишкеке и Оше можно будет получить электронный патент
Обслуживанием ККМ и внедрением цифровой подписи должно заниматься государство
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане предлагают повысить налог с&nbsp;продаж В Кыргызстане предлагают повысить налог с продаж
Правительство Кыргызстана придумало налоги для адвокатов и&nbsp;нотариусов Правительство Кыргызстана придумало налоги для адвокатов и нотариусов
Нацбанк отозвал лицензию у&nbsp;микрокредитной компании сестры Азиза Суракматова Нацбанк отозвал лицензию у микрокредитной компании сестры Азиза Суракматова
Мясо с&nbsp;антибиотиками. Фермеров Кыргызстана предупредили о&nbsp;сложностях продаж Мясо с антибиотиками. Фермеров Кыргызстана предупредили о сложностях продаж
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! меняет минуты на&nbsp;гигабайты по&nbsp;выгодному курсу Мобильный оператор О! меняет минуты на гигабайты по выгодному курсу
MegaCom снижает цены на&nbsp;роуминг во&nbsp;время хаджа MegaCom снижает цены на роуминг во время хаджа
4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom запущен еще в&nbsp;17&nbsp;селах Кыргызстана 4G LTE от MegaCom запущен еще в 17 селах Кыргызстана
&laquo;Бакай Банк&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле качественно обслуживает местных жителей и&nbsp;туристов «Бакай Банк» на Иссык-Куле качественно обслуживает местных жителей и туристов