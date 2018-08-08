Электронные патенты по всей республике начнут выдавать с октября

Пилотный проект завершился, и с 1 августа 2018 года в городах Бишкеке и Оше начали выдавать патенты в электронном формате. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, с 1 августа в двух столицах можно в электронном формате получить добровольный, обязательный патенты и патент на наемного работника, занятого в сфере деятельности, подлежащей обязательному патентированию.

С 1 октября 2018 года выдача патентов в электронном формате начнется на остальной территории Кыргызстана.

«Выдача патента в электронном формате направлена на сокращение временных затрат налогоплательщика при получении патента. Отметим, что налогоплательщики могут приобретать патенты по своему выбору: на бумажном носителе, как ранее, или в электронном формате», — подчеркнули в ГНС.