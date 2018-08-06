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Экономика

Кыргызстан посетит торгово-инвестиционная делегация Великобритании

До конца года в Кыргызстан прибудет торгово-инвестиционная делегация из Великобритании. Об этом сегодня сообщил журналистам посол Великобритании в Кыргызстане Робин Орд-Смит.

По его словам, за последние полтора года в республику приезжали две миссии бизнесменов. Кроме того, сам посол несколько раз ездил в Лондон, где встречался с финансово-инвестиционным кругом Великобритании и рассказывал о возможностях бизнеса в Кыргызстане.

«Было два инвестиционных форума. До конца года предстоит еще один торгово-инвестиционный визит в Кыргызстан. Британские компании сами проводят исследования о стране. Они сами решают, нужно ли вкладывать деньги. Правительство не может диктовать. Наверное, поэтому мы пока не видим достаточного числа инвесторов в Кыргызстане. Но здесь есть британские инвестиционные компании, которые успешно работают. Я надеюсь, их количество увеличится», — подчеркнул Робин Орд-Смит.
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