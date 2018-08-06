15:57
USD 68.15
EUR 78.91
RUB 1.07
Экономика

У Кыргызстана есть три недостатка, которые снижают инвестиции в страну

Есть три негативных фактора, которые отмечают иностранные инвесторы при изучении Кыргызстана. Об этом сегодня во время пресс-ланча сообщил представитель компании Chaarat Мартин Андерссон.

По его словам, в Кыргызстане создали хорошую законодательную базу для защиты инвесторов. Однако правительству надо серьезно поработать над обеспечением действенности юридической базы - это первый фактор.

Читайте по теме
Инвестору на заметку. За шесть лет «Кумтор» получил исков на $465 миллионов
Второй — это борьба с коррупцией. Она ведется, но ее нужно улучшить.

Третий — необходимость вложения в улучшение инфраструктуры: автомобильные и железные дороги, линии электропередачи.

«Это три основных фактора, над которыми стоит поработать правительству для улучшения инвестиционного климата. На протяжении нескольких лет мы встречали сотни инвесторов. Рассказывали о Кыргызстане и предлагали инвестировать в страну. Но Кыргызстан малоизвестен. А то, что известно, окрашено событиями новейшей истории республики. Могу констатировать, что на мировой арене у страны не очень широкая известность, а если и есть, то не самая благополучная. Но не все потеряно», — заключил Мартин Андерссон.
Ссылка:
просмотров: 1064
Версия для печати
Материалы по теме
Вложение с риском. Как поссориться с партнерами и погрязнуть в судах
Вложение с риском. Как инвестор пытается вернуть деньги в Кыргызстане
Инвесторы заинтересовались компанией «Кыргызнефтегаз»
Аскарбек Шадиев призвал Госпромэнерго не препятствовать инвесторам
МДС призвал облегчить налоговые нагрузки для инвесторов в Кыргызстане
АБР выделит Кыргызстану $25 миллионов на улучшение инвестиционного климата
Вопрос передачи аэропортов Кыргызстана зарубежным инвесторам решит Жогорку Кенеш
Депутат заявляет, что инвестору, готовому работать на Макмале, ставят подножку
Договор «Центерры» с правительством может привлечь в Кыргызстан новых инвесторов
Кыргызстан сделают раем для инвесторов
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане предлагают повысить налог с&nbsp;продаж В Кыргызстане предлагают повысить налог с продаж
Правительство Кыргызстана придумало налоги для адвокатов и&nbsp;нотариусов Правительство Кыргызстана придумало налоги для адвокатов и нотариусов
Нацбанк отозвал лицензию у&nbsp;микрокредитной компании сестры Азиза Суракматова Нацбанк отозвал лицензию у микрокредитной компании сестры Азиза Суракматова
Мясо с&nbsp;антибиотиками. Фермеров Кыргызстана предупредили о&nbsp;сложностях продаж Мясо с антибиотиками. Фермеров Кыргызстана предупредили о сложностях продаж
Бизнес
4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom запущен еще в&nbsp;17&nbsp;селах Кыргызстана 4G LTE от MegaCom запущен еще в 17 селах Кыргызстана
&laquo;Бакай Банк&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле качественно обслуживает местных жителей и&nbsp;туристов «Бакай Банк» на Иссык-Куле качественно обслуживает местных жителей и туристов
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; прошли командно-штабные учения В международном аэропорту «Манас» прошли командно-штабные учения
&laquo;ТВОЙ ХАЙП&raquo; от&nbsp;MegaCom продолжается «ТВОЙ ХАЙП» от MegaCom продолжается