У Кыргызстана есть три недостатка, которые снижают инвестиции в страну

Есть три негативных фактора, которые отмечают иностранные инвесторы при изучении Кыргызстана. Об этом сегодня во время пресс-ланча сообщил представитель компании Chaarat Мартин Андерссон.

По его словам, в Кыргызстане создали хорошую законодательную базу для защиты инвесторов. Однако правительству надо серьезно поработать над обеспечением действенности юридической базы - это первый фактор.

Второй — это борьба с коррупцией. Она ведется, но ее нужно улучшить.

Третий — необходимость вложения в улучшение инфраструктуры: автомобильные и железные дороги, линии электропередачи.

«Это три основных фактора, над которыми стоит поработать правительству для улучшения инвестиционного климата. На протяжении нескольких лет мы встречали сотни инвесторов. Рассказывали о Кыргызстане и предлагали инвестировать в страну. Но Кыргызстан малоизвестен. А то, что известно, окрашено событиями новейшей истории республики. Могу констатировать, что на мировой арене у страны не очень широкая известность, а если и есть, то не самая благополучная. Но не все потеряно», — заключил Мартин Андерссон.