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Экономика

Опасная продукция? Страны ЕАЭС будут обмениваться информацией о ней

В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) началась работа по созданию системы, которая позволит странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ЕЭК оперативно обмениваться информацией о продукции, представляющей серьезный риск для здоровья и безопасности потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Эта система позволит сделать так, чтобы не соответствующий техрегламентам товар, выявленный на рынке одной из стран ЕАЭС, изымался из обращения на всей территории союза. Система будет создана в рамках интегрированной информационной системы ЕАЭС.

«Проект подготовлен с учетом международных нормативных документов и информации о действующих международных системах. Согласно документу, уполномоченные органы стран ЕАЭС должны принимать все меры, предусмотренные законодательством, по предупреждению и пресечению обращения продукции, которая не соответствует требованиям техрегламентов и выпуску ее в обращение в случае, если информация о ней содержится в системе информирования об опасной продукции», — говорится в сообщении.

В ближайшее время будет запущен пилотный проект о таком информировании. Речь идет о техрегламентах о безопасности низковольтного оборудования, продукции, предназначенной для детей и подростков, игрушек, колесных транспортных средств.

Сейчас ЕЭК разрабатывает временный порядок, который определит требования к взаимодействию между уполномоченными органами государств-членов и ЕЭК в рамках реализации пилотного проекта.
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