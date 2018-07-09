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Экономика

Госдолг Кыргызстана. Каждый кыргызстанец должен $707,2

По итогам мая, на каждого кыргызстанца приходится $707,2 государственного долга страны. За месяц долговое бремя на каждого жителя страны сократилось на $1,6.

По данным Министерства финансов, на 31 мая объем госдолга (внешний + внутренний) составил $4 миллиарда 425,1 миллиона (302 миллиарда 905,43 миллиона сомов). В том числе $3 миллиарда 839,77 миллиона (262 миллиарда 838,47 миллиона сомов) составляет внешний долг, а $585,33 миллиона (40 миллиардов 66,96 миллиона сомов) — внутренний. За месяц государственный долг сократился на $10,39 миллиона.

Из данных Нацстаткома следует, что на 1 января население страны составило 6 миллионов 256,7 тысячи человек. При этом средняя заработная плата в Кыргызстане по итогам апреля равнялась 15 тысячам 230 сомам. Чтобы погасить госдолг страны, каждый кыргызстанец должен отдать 3,2 средних зарплаты.

Напомним, правительство Кыргызстана намеревается открыть счет для погашения государственного долга. Кыргызстанцам предлагают перечислить средства, чтобы уменьшить долговое бремя страны. Однако большинство читателей ИА «24.kg» предложили погасить госдолг имуществом коррупционеров.
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